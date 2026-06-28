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La “pequeña Marisol” vuelve a enamorar en La Voz Kids: “Eres espectacular”

Lucía sorprende vuelve a demostrar que solo 9 años se puede tener un enorme talento al cantar ‘Estando contigo’ sobre el escenario de La Voz Kids.

Lucía en La Voz Kids

La “pequeña Marisol” vuelve a enamorar en La Voz Kids: “Eres espectacular”

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Celia Gil
Celia Gil
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Lucía, a la que en el programa ya conocen como “la pequeña Marisol”, se subió al escenario para interpretar ‘Estando contigo’ y llenó el plató de alegría, desparpajo y mucha personalidad.

Desde el primer momento, la talent se adueñó del escenario con una naturalidad sorprendente. Su seguridad, su capacidad para conectar con el público y la forma en la que defendió cada frase de la canción llamaron la atención de todos los presentes.

Edurne, su coach, sigue sorprendida con ella: “¿Cómo, siendo tan pequeñita, puedes tener tanta seguridad en el escenario?”, le preguntó la coach tras verla desenvolverse con una soltura enorme para tener solo 9 años.

“Eres espectacular”, señaló Edurne. “Eres una artista y tienes un talento increíble”, dijo la coach. ¡Menuda artista está hecha con solo 9 años!

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