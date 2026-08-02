EN SEVILLA
Así será el primer concierto de Eduardo "El Campanero" tras ganar La Voz Kids 2026
Eduardo "El Campanero" ha logrado conquistar la edición 2026 de La Voz Kids. Ahora, apenas una semana después de su victoria, ya se prepara para la vuelta a los escenarios.
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La Voz Kids 2026 ha sido una de las ediciones con más nivel en la historia del programa. Llegados a la final, había grandes dudas sobre qué talent iba a lograr hacerse con la victoria. Y es que todo podía suceder en una noche en la que las jóvenes estrellas dieron lo mejor de sí sobre el escenario.
Sin embargo, solo uno podía coronarse campeón y ese fue Eduardo "El Campanero". Con el flamenco corriendo por sus venas, demostró desde el primer día que estaba destinado a dejar su huella en La Voz Kids y el público se lo hizo saber alzándolo como ganador.
Ya alejado del plató que lo ha llevado a la cima, Eduardo se prepara para una nueva aventura en su carrera. Y es que el cantante está listo para dar su primer concierto tras conocerse su triunfo en el programa.
Será en El Cuervo de Sevilla, municipio perteneciente a la provincia que lo vio nacer. Así, el próximo 7 de agosto, Eduardo "El Campanero" protagonizará la jornada flamenca Al Son de la Gañanía, compartiendo cartel con Rancapino Chico y Lucía Benavides.
El propio Eduardo ha compartido en sus redes sociales este evento tan especial del que, todavía a varios días vista, quedan muy pocas entradas disponibles.
A sus 13 años y con un futuro brillante por delante, el ganador de la edición 2026 sigue disfrutando de su pasión. Un concierto que da la oportunidad a los habitantes de la localidad de ver en directo la voz que ha conquistado el país hace poco más de una semana.
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