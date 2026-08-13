A contrarreloj en Colombia para encontrar a los doce españoles todavía desaparecidos

La cifra de víctimas mortales por el terremoto de Colombia ha aumentado a 265 y alrededor de 3.500 personas están heridas. Según las autoridades colombianas son 496 los desaparecidos, pese a ello, continúan las búsquedas de personas y los rescates.

Yovany Giraldo nos cuenta cuál es la situación en estos momentos en una de las zonas más afectadas: "Pereira es una de las zonas más afectadas" y "73 personas han fallecido", las personas atrapadas son 15, y los heridos y atendidos son 1.555, por suerte, las rescatadas con vida son 243 personas.

Esta tragedia deja su primera víctima española confirmada: un hombre con doble nacionalidad que se encontraba en el país en el momento del seísmo. Otros doce ciudadanos españoles siguen en paradero desconocido.

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