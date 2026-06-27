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Mejores momentos | Asaltos

Ana Mena y Becky G inauguran los Asaltos de La Voz Kids con una actuación para el recuerdo

Coach y asesora unen sus voces sobre el escenario de La Voz Kids en uno de los momentos más especiales de la noche.

Ana Mena en La Voz Kids

Ana Mena y Becky G inauguran los Asaltos de La Voz Kids con una actuación para el recuerdo

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Celia Gil
Celia Gil
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Los Asaltos de La Voz Kids arrancaron por todo lo alto gracias a Ana Mena y Becky G. Antes de que los talents se enfrentaran a una de las fases más decisivas del programa, coach y asesora compartieron escenario para protagonizar una actuación histórica en La Voz Kids cargada de energía, complicidad y emoción.

Las dos artistas interpretaron una espectacular mezcla de ‘Dreaming of You’ y ‘El beso del final’, regalando al público uno de los momentos más esperados de la noche. La química entre ambas quedó reflejada desde los primeros segundos de una actuación que puso al público en pie y dio el pistoletazo de salida a los primeros Asaltos de la edición.

Para Ana Mena, compartir escenario con Becky G era un deseo que llevaba tiempo esperando: “Cantar juntas en este escenario es un sueño”.

Con esta actuación, Ana Mena y Becky G no solo inauguraron los Asaltos, sino que también dejaron claro que la emoción, la música y las grandes sorpresas seguirán siendo protagonistas en La Voz Kids.

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