El homenaje de Pasapalabra a Bonnie Tyler, con premio a la perseverancia de David

Pasapalabra ha querido rendir homenaje a Bonnie Tyler tras su fallecimiento el pasado 8 de julio. Y qué mejor que recuperar uno de los grandes clásicos de su carrera: ‘It’s a Heartache’, una canción que ha puesto a prueba la memoria musical tanto de Javier como de David en La Pista. Ha sido un cambio de tercio tras el pleno de La Mari de Chambao con ‘Vida de rico’ de Camilo.

Como la cantante, David ha estado cerca del pleno. Desde el primer fragmento, ha reconocido que la melodía le resultaba muy familiar. Sin embargo, identificar la canción por completo no le ha resultado tan sencillo como parecía en un principio. De hecho, se le ha metido una frase en la cabeza que no le ha dejado salir del bucle ni escuchando un poco más de música.

Javier ha sido quien ha nombrado entonces a la artista y Roberto Leal se lo ha confirmado: “Es nuestro particular homenaje a Bonnie Tyler”. El presentador les ha acabado regalando el acierto dando el título pero descolocado. Ha sido entonces cuando David ha visto fácil lo que le estaba resultando tan complicado de recordar. ¡Revívelo en el vídeo!

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