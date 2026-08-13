Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 13 de agosto

El homenaje de Pasapalabra a Bonnie Tyler, con premio a la perseverancia de David

El concursante tenía la melodía de ‘It’s a heartache’ en la cabeza desde el primer momento... pero le fallaba la letra.

El homenaje de Pasapalabra a Bonnie Tyler, con premio a la perseverancia de David

El homenaje de Pasapalabra a Bonnie Tyler, con premio a la perseverancia de David

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Pasapalabra ha querido rendir homenaje a Bonnie Tyler tras su fallecimiento el pasado 8 de julio. Y qué mejor que recuperar uno de los grandes clásicos de su carrera: ‘It’s a Heartache’, una canción que ha puesto a prueba la memoria musical tanto de Javier como de David en La Pista. Ha sido un cambio de tercio tras el pleno de La Mari de Chambao con ‘Vida de rico’ de Camilo.

La clave del pleno de La Mari de Chambao en La Pista: “Cervecita en la playa”

La clave del pleno de La Mari de Chambao en La Pista: “Cervecita en la playa”

Como la cantante, David ha estado cerca del pleno. Desde el primer fragmento, ha reconocido que la melodía le resultaba muy familiar. Sin embargo, identificar la canción por completo no le ha resultado tan sencillo como parecía en un principio. De hecho, se le ha metido una frase en la cabeza que no le ha dejado salir del bucle ni escuchando un poco más de música.

Javier ha sido quien ha nombrado entonces a la artista y Roberto Leal se lo ha confirmado: “Es nuestro particular homenaje a Bonnie Tyler”. El presentador les ha acabado regalando el acierto dando el título pero descolocado. Ha sido entonces cuando David ha visto fácil lo que le estaba resultando tan complicado de recordar. ¡Revívelo en el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

¡Javier se queda a dos letras del bote! Obliga a David a una remontada límite en AlaZ

¡Javier se queda a dos letras del bote! Obliga a David a una remontada límite en AlaZ

El homenaje de Pasapalabra a Bonnie Tyler, con premio a la perseverancia de David

El homenaje de Pasapalabra a Bonnie Tyler, con premio a la perseverancia de David

La clave del pleno de La Mari de Chambao en La Pista: “Cervecita en la playa”

Una “cervecita en la playa”… ¡y pleno!: así gana La Mari de Chambao en La Pista

Beatriz
Entrevista

Beatriz Rico se abre para hablar del por qué de su parón profesional: "La muerte de mi padre me marcó"

“Nos hemos visto en paños menores”: Óscar Martínez y Javier destapan su insólita conexión antes de Pasapalabra
Mejores momentos | 13 de agosto

“Nos hemos visto en paños menores”: Óscar Martínez y Javier destapan su insólita conexión antes de Pasapalabra

Boda
Flash

La ausencia de Dolores Aveiro en la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez aviva los rumores de tensión: "La relación nunca fue buena"

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya han pasado por el altar. Ha sido un enlace íntimo y muy protegido por sus círculos cercanos pero, ¿Por qué no asistieron la madre y las hermanas del futbolista?

Adicto
En directo

Eli explica cómo es ser la mujer de un adicto: "Te acaba consumiendo"

Eli estuvo durante años sin saber que su marido tenía problemas con las drogas y llegó a pensar que las crisis que tenían era producto del estrés por maternidad. Con ayuda, terapia y rehabilitación han podido reconstruir su matrimonio.

Colombia

A contrarreloj en Colombia para encontrar a los doce españoles todavía desaparecidos

Estafa

Fermín pierde 15.000 euros en una estafa de amarres amorosos: "Estaba desesperado"

Tauste

Doble crimen de Tauste: Carlota, hija del matrimonio asesinado, y su pareja ingresan en prisión provisional

Publicidad