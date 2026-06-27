Deyerid conmueve a Becky G con una ranchera que le recuerda a sus raíces: “Escuché mi sangre”

Deyerid volvió a demostrar en los Asaltos de La Voz Kids por qué es una de las voces más especiales de esta edición. La joven talent apostó de nuevo por ‘Amor eterno’ de Rocío Dúrcal, una interpretación cargada de emoción y sentimiento que consiguió tocar una fibra muy personal en Becky G.

La asesora no pudo ocultar lo mucho que le había llegado la actuación: “Te escuché y escuché mi sangre”, confesó emocionada.

Becky explicó que la conexión con la música mexicana forma parte de su historia familiar: “Solo con mis abuelos hablo en español”, reveló antes de reconocer que este tipo de canciones siempre consiguen emocionarla.

“Cuando escucho la música mexicana siempre me llega al alma”, añadió la artista, que siguió muy de cerca una actuación que volvió a poner en valor la personalidad y la autenticidad de Deyerid sobre el escenario.

Ana Mena tampoco escatimó elogios para su talent: “Eres increíble”, le dijo tras la actuación. Para la coach malagueña, el enorme nivel mostrado por Deyerid durante toda la competición ya no es ninguna sorpresa: “Siempre estabas en un nivel tan alto que era difícil ser mejor”. ¡Revive su actuación en el vídeo de arriba!

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