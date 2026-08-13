La guerra entre Blake Lively y Justin Baldoni se cobra una nueva víctima: un periodista despedido por “negarse a mentir”

Aunque Blake Lively y Justin Baldoni pusieron fin a su enfrentamiento judicial mediante un acuerdo, las consecuencias de su guerra legal continúan extendiéndose. El caso ha provocado ahora una nueva demanda que no enfrenta directamente a los actores, sino a un periodista de espectáculos con el medio para el que trabajaba.

James Vituscka ha demandado al Daily Mail alegando que fue despedido injustamente después de quedar involucrado en el conflicto surgido durante la promoción de Romper el círculo. En la denuncia presentada en Nueva York, también acusa a la empresa de tomar represalias contra él, discriminación sexual y por discapacidad, acoso sexual e interferencia con sus derechos laborales.

Blake Lively y Justin Baldoni en It Ends With Us | Sony Pictures

El nombre de Vituscka apareció en los documentos del caso debido a los mensajes que intercambió con Leslie Sloane, representante de Blake Lively. En una de esas conversaciones escribió accidentalmente que la actriz había sido "agredida sexualmente" por Baldoni, cuando, según ha explicado, quería referirse a las acusaciones de "acoso sexual".

Este error terminó adquiriendo una gran importancia dentro del proceso. Las comunicaciones fueron utilizadas por el equipo de Justin Baldoni para sostener que Sloane había difundido entre la prensa acusaciones perjudiciales contra el actor. Vituscka fue posteriormente citado para entregar documentos y declarar sobre sus conversaciones con la publicista.

Blake Lively y Justin Baldoni en It Ends with Us | Sony Pictures

El periodista asegura que el Daily Mail le recomendó que no contratara a su propio abogado y que confiara en los letrados del periódico. Según su demanda, la empresa intentó después que firmara una declaración cuyo contenido no compartía y en la que debía asegurar que se "arrepentía" de sus actos.

Vituscka afirma que se negó a firmarla porque consideraba que incluía afirmaciones falsas y podía comprometer su integridad profesional. Alega que esa negativa deterioró definitivamente su relación con el periódico y desembocó en su despido en junio de 2025.

"Este caso trata de responsabilizar a una empresa que despidió a un periodista por negarse a mentir", ha sostenido su abogado, que atribuye la salida de Vituscka a su decisión de no aceptar la versión que supuestamente quería imponerle el medio.

Justin Baldoni y Blake Lively en It Ends With Us | Cordon Press

El Daily Mail, por su parte, ha rechazado todas las acusaciones y asegura que la demanda ofrece una descripción "inexacta" de lo ocurrido. La compañía mantiene que actuó correctamente y ha anunciado que se defenderá frente a las reclamaciones de su antiguo empleado.

De esta manera, el enfrentamiento que comenzó entre Blake Lively y Justin Baldoni durante el estreno de Romper el círculo continúa generando nuevas batallas judiciales, incluso después de que los dos protagonistas hayan cerrado la suya.