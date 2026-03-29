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Sabor y buen gusto

Las 10 recetas de pescado más fáciles, rápidas y baratas de Arguiñano para los días de vigilia

El pescado es uno de los alimentos más saludables, ligeros y en la mayoría de ocasiones fácil de elaborar, sobre todo cuando aún haciéndolo a la plancha lo enriqueces con el acompañamiento o la salsa.

Calugas de pescado con mahonesa agridulce

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La vigilia es una tradición que se sigue en muchos hogares españoles, en los que se abstienen de comer carne en días señalados de Semana Santa o incluso durante el período de Cuaresma.

Lo más habitual es sustituir los platos de carne por otros de pescado. Incluso hay algunos platos que se conocen expresamente como 'potaje de vigilia', pero en esta ocasión vamos a centrarnos en diferentes opciones de pescado.

Karlos Arguiñano nos ha enseñado a elaborar muchas recetas de pescado, súper fáciles y rápidas, que además son baratas y sobre todo ligeras y saludables. Aquí te proponemos las 10 mejores recetas de pescados de diferentes tipos:

Sepia a la plancha con champiñones al ajillo

La sepia a la plancha con champiñones al ajillo es un plato ligero pero lleno de sabor y beneficios para tu salud. Le puedes añadir cualquier otro acompañamiento, pero debes saber que esta sepia la tendrás lista en solo 5 minutos.

Sepia a la plancha con champiñones al ajillo, de Arguiñano: una receta rápida, saludable y deliciosa

Papillote de lubina con champiñones

Una forma sencilla de disfrutar de una comida sensacional. Karlos Arguiñano ha elaborado esta lubina en muy poco tiempo en el horno, y queda muy jugosa.

Papillote de lubina con champiñones, de Karlos Arguiñano: "Se hace en muy poco tiempo y mantiene todos los jugos"

Rape rebozado con almejas y salsa negra

"Muy fácil de hacer, se hace en un voleo y queda muy rico", así describe Karlos Arguiñano esta receta de rape rebozado tan resultona que quedará perfecta para cualquier día festivo.

Rape rebozado con almejas y salsa negra, de Arguiñano: "Muy fácil de hacer, se hace en un voleo y queda muy rico"

Salmón con salsa bearnesa y patatitas

El salmón nos da mucho juego en la cocina ya que utilizando recetas sencillas podemos hacer grandes platos. Si lo haces a la plancha solo te llevará 5 minutos de reloj.

Receta de lujo casera y al mejor precio, de Karlos Arguiñano: salmón con salsa bearnesa y patatitas

Gallo asado con salsa pico de gallo

Karlos Arguiñano ha elaborado una receta rápida de pescado al horno. Nada mejor que un plato saludable, delicioso y listo en 10 minutos de reloj.

Cocina rápida con Karlos Arguiñano: receta de gallo asado con salsa pico de gallo ¡en 10 minutos!

Merluza con alcachofas y salsa de cilantro

Una receta muy sencilla, nutritiva, ligera y saludable, que combina pescado blanco con alcachofas.

Merluza con alcachofas y salsa de cilantro, de Arguiñano: "Una receta muy sencilla y cuqui"

Lenguado con espinacas

Karlos Arguiñano ha enriquecido esta receta de lenguado con una bechamel de espinacas que podrás combinar con cualquier tipo de pescado.

Lenguado con espinacas

Verdel con patatas a la importancia

El verdel o la caballa es uno de los pescados más económicos que, combinado con estas patatas a la importancia, tiene un resultado final de lujo.

Verdel con patatas a la importancia

Pargo al azafrán con espárragos y ajetes

El pargo es muy sabroso y de rápida elaboración, pero es un pescado magro que se seca rápidamente. Evita sobrecocinarlo. Sabrás que está listo cuando al intentar separar la carne del lomo con un tenedor, se separe con facilidad.

Cocina rápida de Arguiñano: receta de pargo al azafrán con espárragos y ajetes, un pescado listo en 8 minutos

Receta completa de pargo al azafrán con espárragos y ajetes

Lubina asada con setas

Esta receta de lubina asada con setas es perfecta para quienes quieren cuidar su alimentación sin renunciar al placer de comer bien. Además "la puedes hacer con cualquier pescado y vas a sorprender a todos", asegura Karlos Arguiñano.

Receta de lubina asada con setas, de Karlos Arguiñano: "Yo la he hecho en solo 20 minutos"
Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas Semana Santa

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