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Acertaron de lleno

¡Pleno de aciertos! Los tres famosos que no consiguieron engañar a los investigadores de Mask Singer

Ni los cambios de voz ni las pistas más enrevesadas han bastado para salvar a estas tres máscaras de Mask Singer, que han terminado siendo descubiertas por unanimidad por unos investigadores que parecían tener rayos X.

¡Pleno de aciertos! Los tres famosos que no consiguieron engañar a los investigadores de Mask Singer

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Julián López
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Lograr mantener el anonimato bajo las espectaculares máscaras de Mask Singer es un reto que pocos logran superar, especialmente cuando el oído de los investigadores y la perspicacia de las redes sociales se alían para desvelar el secreto.

A pesar de los esfuerzos por camuflar la voz, cambiar la forma de caminar o lanzar pistas que parecen laberintos sin salida, la presión del plató de Mask Singer termina por hacer caer el casco, revelando identidades que, en ocasiones, parecen imposibles de haber estado ahí.

Isabel Preysler (Gatita): el glamour que no pudo ocultarse

Uno de los momentos más icónicos de la historia del programa lo protagonizó Isabel Preysler en la segunda edición. Bajo la elegante máscara de Gatita, la "reina de corazones" intentó mostrar una faceta divertida y desenfadada, pero su sofisticación y ese saber estar tan característico traspasaron el disfraz de felino.

Isabel Preysler se encontraba tras la máscara de la Gatita de ‘Mask Singer’: ¡así revelamos su identidad!

Los investigadores no tardaron en unir los puntos de su refinada actitud, logrando un pleno de aciertos que dejó a España entera con la boca abierta al descubrir que la celebridad más buscada del país estaba, efectivamente, cantando sobre el escenario.

Ana Milán (Cupcake): una personalidad arrolladora

La tercera edición nos regaló el carisma de Ana Milán, quien se escondió tras la dulce apariencia de Cupcake. Sin embargo, de dulce tuvo poco el proceso de ocultación, ya que la arrolladora personalidad de la actriz y su inconfundible tono de voz fueron pistas demasiado evidentes para un jurado que la conoce a la perfección.

A pesar de sus intentos por despistar, su brillantez dialéctica y sus gestos delataron a la actriz, haciendo que su desenmascaramiento fuera una victoria cantada para los investigadores.

El delatador dicta sentencia: ¡Ana Milán se escondía bajo el Cupcake de 'Mask Singer!

Rappel (Tortuga): un destino que ya estaba escrito

En esta quinta edición, el veterano vidente Rappel se enfundó el pesado caparazón de Tortuga, tratando de nadar a contracorriente para que nadie descubriera su identidad. Pero ni siquiera el vidente más famoso de la televisión pudo prever que su forma de expresarse y ciertas referencias clave a su trayectoria profesional lo pondrían en el radar del jurado de inmediato.

¡Pleno histórico! Todos los investigadores cazan a Rappel bajo la máscara de Tortuga

Los investigadores, haciendo gala de una puntería casi mágica, no dudaron en señalar que bajo ese disfraz se encontraba el futurólogo, confirmando que, en Mask Singer, ni los más expertos en leer el futuro pueden escapar al ojo clínico del programa.

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