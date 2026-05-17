Regresan las predicciones de Aníbal Gómez: aquí podría encontrar Àngel Llàcer el amor

Aníbal Gómez ha vuelto a darlo todo sobre el escenario de Tu cara me suena convertido en Georgie Dann y, como ya nos tiene acostumbrados, no ha abandonado su papel en toda la gala.

Cuando se transformó en Alaska, Aníbal le leyó el futuro a Àngel Llàcer en su bola de cristal y le aseguró que muy pronto encontraría un nuevo amor. En esta quinta gala, a falta de bola, ha vuelto a leerle el futuro al presidente del jurado… ¡en las hortalizas de una barbacoa!

“He visto algo en este pimiento”, ha comenzado explicando Aníbal Gómez. Según él, si Àngel hubiese comprado en el supermercado guisantes el día anterior, se hubiese encontrado con ese nuevo amor. ¡Escucha su predicción completa en el vídeo de arriba!

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