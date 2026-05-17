La OMS declara la emergencia sanitaria internacional por un nuevo brote de ébola en África

Este sábado, 16 de mayo, la oficina del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lanzado una declaración de "emergencia de salud pública de importancia internacional", tras el nuevo brote de ébola originado por el virus Bundibugyo, que afecta principalmente a la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda.

El comunicado, que se ha emitido después de consultar a los estados afectados, incluye un anuncio de "emergencia pandémica", sin embargo, el texto subraya que el brote todavía "no cumple los criterios de emergencia pandémica", tal y como se detallan en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de 2005.

Casos confirmados

La OMS calificó la emergencia al ser ocho los casos de contagio confirmados este viernes, 15 de mayo, por laboratorios, 246 casos sospechosos y 80 presuntas muertes en la provincia de Ituri (República Democrática del Congo). A eso se le añade que dos laboratorios también confirmaron casos, donde se incluye a un fallecido sin relación entre ellos en un lapso de 24 horas en Kampala (Uganda), entre el viernes y el sábado.

Estos contagios dan paso a una preocupación importante, debido a la posibilidad de "propagación internacional de la enfermedad" y donde ya se han documentado dos casos confirmados en Uganda de personas que viajaron desde la República Democrática del Congo. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África expresaron su preocupación por el riesgo de propagación asociado a la intensa movilidad de la población y convocaron una reunión urgente de coordinación de alto nivel con organismos regionales e internacionales, entre ellos la OMS y los CDC de Estados Unidos, China y Europa.

"Coordinación y cooperación a nivel internacional"

En la declaración, la organización internacional confirma que se "requiere coordinación y cooperación a nivel internacional para comprender el alcance del brote, coordinar las medidas de vigilancia, prevención y respuesta, ampliar y reforzar las operaciones y garantizar la capacidad para aplicar medidas de control". También se añade que se recomienda "activar sus mecanismos nacionales de gestión de desastres y emergencias y establecer un centro de operaciones de emergencia e implicar a la comunidad, a través de los líderes locales, religiosos y tradicionales, así como de los curanderos, de modo que ayuden en la identificación de casos, el rastreo de contactos y la educación sobre los riesgos".

El último brote registrado en la RDC tuvo lugar a finales de 2025 en la provincia central de Kasai y fue el decimosexto detectado en el país desde la identificación del virus en 1976.

Según la OMS, el ébola tiene una tasa de mortalidad de entre el 60% y el 80%, se transmite a través de fluidos corporales y provoca fiebre alta, debilidad extrema y hemorragias severas.

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