Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Pequeños reposteros

Postres fáciles y rápidos de Arguiñano que puedes elaborar con niños en las vacaciones de Semana Santa

Las vacaciones escolares dan para mucho, y qué mejor forma que compartir ese tiempo de calidad con los más pequeños de la casa que enseñándoles la magia de cocinar.

Postre fácil, rápido y delicioso de Karlos Arguiñano: tortitas de yogur con fresas

Publicidad

Ahora que tenemos un poco más de tiempo para disfrutar en familia, durante las vacaciones escolares, podemos enseñar a los más pequeños de la casa a cocinar.

Es un buen truco para mantenerlos alejados de las pantallas y creando, no solo postres fabulosos sino, momentos que recordarán toda la vida..

Karlos Arguiñano, con sus famosas recetas exprés, nos facilita mucho esta labor tanto a grandes como a pequeños.

Por eso hemos reunido las mejores recetas de postres facilitos con los que disfrutar en familia. Que aunque sea Semana Santa, no todo va de torrijas...

Los niños agradecerán tanto el poder participar en su elaboración, como la degustación final. ¡Allá vamos!

Galletitas de limón

Es impresionante lo fácil que puede resultar elaborar unas galletitas de limón para el desayuno o la merienda como las que nos ha enseñado Karlos Arguiñano. Los pequeños disfrutarán a lo grande metiendo las manos en la masa.

Receta exprés de galletitas de limón, de Karlos Arguiñano: "Este fin de semana las voy a hacer con mis nietos"

Trufas de dulce de leche y galleta

Un postre delicioso, facilísimo y listo en un abrir y cerrar de ojos. Bien podría ser uno de esos postres de última hora en cualquier momento. En lugar de utilizar una picadora, puedes introducir las galletas en una bolsa de uso alimentario y que los niños pasen el rodillo por encima hasta que las galletas queden reducidas a polvo.

Trufas de dulce de leche y galleta, de Arguiñano: "De los postres fáciles que podéis hacer en estas fiestas"

Relámpagos de nata con chocolates

A los peques les encantará saber que estos deliciosos relámpagos de nata con chocolate son los mismos que disfrutaron en el Titanic el día que se hundió. Nos lo ha contado el cocinero.

Receta de relámpagos de nata con chocolates, de Arguiñano: "El postre que comieron en el Titanic el día que se hundió"

Flan de calabaza con helado de nata

Para los que creen que la calabaza es solo cosa de Halloween. Si hay un postre con el que la mayoría hemos jugado de pequeños a engullir, es el flan. Karlos Arguiñano nos enseña una versión diferente de este postre tan divertido.

Flan de calabaza con helado de nata

Buñuelos de viento con natillas

Para elaborar esta receta de buñuelos de viento con natillas, los pequeños solo podrán participar en la mezcla de los ingredientes, ya que después se deberán mantener alejados a la hora de freír los buñuelos. No obstante, seguro que les encanta comerlos de un solo bocado.

Receta exprés de buñuelos de viento con natillas, de Karlos Arguiñano: "Hacedlo porque vais a flipar"

Tarta casera de franchipán de cacao

Esta tarta casera de franchipán la ha elaborado Eva Arguiñano, pero posiblemente sea de las tartas más fáciles de preparar de la repostera. Y si le preguntas a cualquier niño si quiere hacer una tarta, probablemente te responda con un sí rotundo.

Tarta franchipán de cacao

Galletas caseras de mantequilla con pistachos

Para elaborar estas galletas de mantequilla con pistachos solo tienes que mezclar los ingredientes y, tras mantener la masa un poco en la nevera, hornear 12 minutos. ¡Así de fácil!

Galletas caseras de mantequilla con pistachos, de Karlos Arguiñano: "¡Más fácil, imposible!"

Hojaldres de almendra con crema

Ya verás lo fácil que es preparar estos hojaldres de almendra con crema. Y además, también puedes hacerlos con chocolate o cualquier otro relleno.

Postre exprés de Arguiñano: "Hojaldres de almendra con crema, perfecto para elaborar con los más pequeños"

Tortitas de yogur y fresas

Estas tortitas de yogur y fresas son ideales para el postre o la merienda, con ingredientes sencillos y un resultado esponjoso y sabroso en pocos minutos.

Postre fácil, rápido y delicioso de Karlos Arguiñano: tortitas de yogur con fresas
Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas Semana Santa

Publicidad

Programas

Hoy, Luis Zahera será el protagonista en El Hormiguero

Hoy, Luis Zahera será el protagonista en El Hormiguero

Broma atraco

Consiguen frenar un atraco porque se lo toman a broma: "Se había levantado un cliente bromista hacía poco y pensaba que era él"

La petición de Cristina Castaño antes del estreno de Tu cara me suena: "Me encantaría hacer un número de humor"

La petición de Cristina Castaño antes del estreno de Tu cara me suena: "Me encantaría hacer un número de humor"

Juan y Medio, rendido ante el equipo de Mask Singer: "No recuerdo haber estado en un espectáculo así"
Entrevista

Juan y Medio, rendido ante el equipo de Mask Singer: "No recuerdo haber estado en un espectáculo así"

Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón
Repasamos

Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón, ¿romance pasajero o relación?: "A él siempre le han llamado la atención mujeres más mayores"

Teléfono
Lo vemos

La desesperación de saber dónde está el móvil que te robaron y no poder conseguirlo: "La policía me dijo que no podía hacer nada"

Cuando nos roban el móvil, es probable que podamos geolocalizarlo, pero la realidad es que la mayoría de veces, la policía no podrá hacer nada.

Ilusión, ganas y emoción: Martín Savi define Tu cara me suena como “un hermoso desafío”
¡Bienvenido!

Ilusión, ganas y emoción: Martín Savi define Tu cara me suena como “un hermoso desafío”

El joven argentino llega a la decimotercera edición del formato con la intención de demostrar su talento sobre el escenario.

UCI

Tener un accidente en el extranjero: ¿cuánto cuesta un día en la UCI según el país?

"¡Empieza el show!": Tu cara me suena regresa el próximo viernes a Antena 3

"¡Empieza el show!": Tu cara me suena regresa el próximo viernes a Antena 3

Nutriman

Semana Santa, más allá de las torrijas: los platos típicos de estas fechas que también son saludables

Publicidad