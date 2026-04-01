Postres fáciles y rápidos de Arguiñano que puedes elaborar con niños en las vacaciones de Semana Santa

Ahora que tenemos un poco más de tiempo para disfrutar en familia, durante las vacaciones escolares, podemos enseñar a los más pequeños de la casa a cocinar.

Es un buen truco para mantenerlos alejados de las pantallas y creando, no solo postres fabulosos sino, momentos que recordarán toda la vida..

Karlos Arguiñano, con sus famosas recetas exprés, nos facilita mucho esta labor tanto a grandes como a pequeños.

Por eso hemos reunido las mejores recetas de postres facilitos con los que disfrutar en familia. Que aunque sea Semana Santa, no todo va de torrijas...

Los niños agradecerán tanto el poder participar en su elaboración, como la degustación final. ¡Allá vamos!

Galletitas de limón

Es impresionante lo fácil que puede resultar elaborar unas galletitas de limón para el desayuno o la merienda como las que nos ha enseñado Karlos Arguiñano. Los pequeños disfrutarán a lo grande metiendo las manos en la masa.

Trufas de dulce de leche y galleta

Un postre delicioso, facilísimo y listo en un abrir y cerrar de ojos. Bien podría ser uno de esos postres de última hora en cualquier momento. En lugar de utilizar una picadora, puedes introducir las galletas en una bolsa de uso alimentario y que los niños pasen el rodillo por encima hasta que las galletas queden reducidas a polvo.

Relámpagos de nata con chocolates

A los peques les encantará saber que estos deliciosos relámpagos de nata con chocolate son los mismos que disfrutaron en el Titanic el día que se hundió. Nos lo ha contado el cocinero.

Flan de calabaza con helado de nata

Para los que creen que la calabaza es solo cosa de Halloween. Si hay un postre con el que la mayoría hemos jugado de pequeños a engullir, es el flan. Karlos Arguiñano nos enseña una versión diferente de este postre tan divertido.

Buñuelos de viento con natillas

Para elaborar esta receta de buñuelos de viento con natillas, los pequeños solo podrán participar en la mezcla de los ingredientes, ya que después se deberán mantener alejados a la hora de freír los buñuelos. No obstante, seguro que les encanta comerlos de un solo bocado.

Tarta casera de franchipán de cacao

Esta tarta casera de franchipán la ha elaborado Eva Arguiñano, pero posiblemente sea de las tartas más fáciles de preparar de la repostera. Y si le preguntas a cualquier niño si quiere hacer una tarta, probablemente te responda con un sí rotundo.

Galletas caseras de mantequilla con pistachos

Para elaborar estas galletas de mantequilla con pistachos solo tienes que mezclar los ingredientes y, tras mantener la masa un poco en la nevera, hornear 12 minutos. ¡Así de fácil!

Hojaldres de almendra con crema

Ya verás lo fácil que es preparar estos hojaldres de almendra con crema. Y además, también puedes hacerlos con chocolate o cualquier otro relleno.

Tortitas de yogur y fresas

Estas tortitas de yogur y fresas son ideales para el postre o la merienda, con ingredientes sencillos y un resultado esponjoso y sabroso en pocos minutos.