Sebastián Yatra aparece por sorpresa y deja sin palabras a este talent: “No lo puedo olvidar”

Pasar a las audiciones a ciegas de La Voz Kids es la gran noticia que todo concursante espera oír antes de entrar al programa. Ahora bien, pocas veces es el mismísimo Sebastián Yatra el encargado de comunicárselo a los futuros talents. De ahí que Tomás se haya quedado sin palabras.

Todavía no había subido al escenario y Tomás ya había vivido un momento que “no puede olvidar”. Y es que Yatra llegaba de puntillas al casting del joven para, mientras interpretaba ‘Un año’ frente al jurado, darle la mejor de las sorpresas. No solo la mera presencia de su ídolo, sino también dejarle claro que ya estaba dentro de La Voz Kids 2026.

Un “choca esos cinco” no era suficiente para corresponder tanta euforia y ambos se han fundido en un abrazo. Momento en el que ha llegado la familia del nuevo concursante para, juntos, celebrar este enorme éxito. El cual ha complementado tras su actuación sobre el plató, convirtiéndose en talent del equipo de Antonio Orozco.

Su carrera está apenas empezando; sin embargo, no hay duda alguna de que recordará esta gran sorpresa el resto de su vida. ¡Revive el momento con Sebastián Yatra dando play al vídeo de arriba!

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