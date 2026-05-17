¡Beso de película frente al Bósforo!: Ferit besa a Seyran tras descubrirse toda la verdad

Bajo las luces de la ciudad, Seyran ha sacado a la luz todo el dolor acumulado y ha cuestionado la pasividad de Ferit en el pasado. "¿Por qué no te opusiste?", le ha preguntado, incapaz de olvidar que él se quedó mirando mientras ella se casaba con otro.

Ferit, lejos de esconderse, le ha confesado que saboteó cada paso que no fuera hacia ella, admitiendo que se siente incompleto si no están juntos. Sin embargo, los reproches han saltado por los aires con una noticia de última hora. El abogado le ha dado a Ferit la noticia más esperada: Sinan tiene una coartada grabada por las cámaras y es imposible que fuera él quien apretó el gatillo contra Diyar.

Al escucharlo, Seyran ha sentido alivio y ha recordado a gritos que nadie confió en su instinto. "¡Lo sabía! ¡Era un montaje!", ha gritado eufórica al ver cómo la careta de la abogada se caía por fin al suelo.

Mientras Seyran señalaba a Ferit por haber sido el que menos creyó en ella, el joven Korhan ha encontrado la forma perfecta de terminar con la pelea. En lugar de seguir justificándose, ha rodeado a Seyran y la ha besado apasionadamente, dejando que el silencio y el amor hablaran por él. Con este beso de película, la pareja ha dejado claro que nada, ni nadie, volverá a separarlos.

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