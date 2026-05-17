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El divertido vídeo de Gonca Cilasun, Sadakat en En tierra lejana, manejando las cámaras de la serie

La actriz que interpreta a Sadakat se ha mostrado en redes sociales con una de las cámaras que usan para rodar las escenas.

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Julián López
Publicado:

El rodaje de una serie de éxito internacional como En tierra lejana suele estar lleno de tensión, dramas guionizados y jornadas intensas, pero siempre hay hueco para el humor. La última en demostrarlo ha sido Gonca Cilasun.

La actriz, que da vida a la inolvidable Sadakat, ha compartido un momento de lo más curioso en sus redes sociales que no ha tardado en hacerse viral.

En el vídeo, se puede ver a Gonca Cilasun dejando a un lado su papel frente a los focos para "asaltar" el puesto de los técnicos. Eso sí, con el permiso de la persona que suele manejar este tipo de cámaras corporales, usadas para grabar una escena en la que los protagonistas se mueven.

Con una sonrisa de oreja a oreja y manejando con sorprendente soltura una de estas cámaras, la actriz se ha mostrado muy segura con semejante aparato en sus manos. ¿Dejará su faceta de actriz para pasarse al mundo de la realización?

Desde luego, sus fans han alucinado con el manejo tan fluido que ha mostrado Gonca Cilasun con estas cámaras.

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