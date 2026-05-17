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Resumen de la gala

Las lágrimas de Ana Mena y un Orozco imparable: así se vivió la segunda noche de La Voz Kids

Los equipos van tomando forma tras una noche en la que la emoción ha estado muy presente. ¡Te lo contamos todo!

Crónica La Voz Kids

Las lágrimas de Ana Mena y un Orozco imparable: así se vivió la segunda noche de La Voz Kids

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Celia Gil
Publicado:

La segunda noche de Audiciones a ciegas de La Voz Kids ha vuelto a dejar grandes momentos, actuaciones memorables y decisiones que siguen marcando el rumbo de la edición. La emoción ha estado muy presente en una gala en la que los coaches han mostrado su lado más competitivo… y también el más sensible.

Luis Fonsi protagonizó varios de los momentazos de la noche. El coach se subió al escenario junto a Enzo para cantar ‘Marbella’ en una escena llena de complicidad, y también regaló al público una interpretación en solitario de ‘No me doy por vencido’.

Además, no dudó en utilizar el megabloqueo, demostrando que también juega fuerte en la estrategia.

Por su parte, Ana Mena vivió una noche especialmente intensa. La coach no pudo contener la emoción en varias actuaciones y protagonizó momentos muy cercanos con los talents. Incluso utilizó el botón de arrepentimiento y cumplió el sueño de Lucía cantando junto a ella ‘Carita triste’ sobre el escenario.

Orozco refuerza su liderato con tres nuevas voces

Antonio Orozco vuelve a firmar una gran noche sumando tres nuevas voces a su equipo: Tomás, Eduardo y Lucía. Los tres pequeños le eligieron como su coach a pesar del resto de rivales.

Con ellos, el coach alcanza los seis talents, consolidándose como el equipo más numeroso de la edición y dejando claro que sigue siendo uno de los grandes rivales.

Los coaches se derriten con la actuación de este talent de 8 años “Es muy pequeño”

Los coaches se derriten con la actuación de este talent de 8 años: “Es muy pequeño”

Ana Mena muestra su lado más sensible y se queda con tres nuevas voces

La coach continúa ganando protagonismo en el programa y añade a su equipo a Oriol, Jimena y Carmen.

La coach no dudó en pulsar el botón del arrepentimiento con Oriol y juntos fueron protagonistas de uno de los momentos más emotivos de la gala.

Con estas incorporaciones, Ana Mena demuestra que ha llegado pisando fuerte y que quiere pelear cada voz en su primera experiencia en La Voz Kids.

Jimena emociona con Rocío Dúrcal y conquista a Ana Mena en La Voz Kids

Jimena emociona con Rocío Dúrcal y conquista a Ana Mena en La Voz Kids

Fonsi combina emoción y estrategia y ya suma cuatro voces

Luis Fonsi sigue construyendo su equipo tras incorporar a Enzo y Victoria en esta segunda gala. Con cuatro talents en total, el coach mezcla emoción, cercanía y estrategia en una edición en la que está dejando momentos muy especiales.

La reacción de Fonsi al escuchar su propia canción en La Voz Kids “Me puse nervioso”

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Edurne apuesta por la variedad

Edurne suma a Skabum, la única banda hasta el momento de la temporada de La Voz Kids, y a Aitor, una cara conocida y que no podía hacerle más ilusión.

“Por favor daros la vuelta” la petición de Orozco con la actuación de esta banda

“Por favor daros la vuelta”: la petición de Orozco con la actuación de esta banda

Edurne volvió a apostar por propuestas muy diferentes. Con cuatro talents en total, la coach mantiene su línea basada en la emoción y la conexión con cada actuación.

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La talent, de 12 años, apostó por un tema en francés y dejó una actuación delicada que no pasó desapercibida para los coaches.

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El coach se subió con su talent para cantar este tema dejando una escena llena de complicidad en La Voz Kids.

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