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Guía de la jornada de elecciones Andalucía 2026: cómo votar, horario colegios y cuándo habrá resultados

Este domingo 17 de mayo alrededor de seis millones de andaluces están llamados a las urnas, aunque también podrán elegir a sus representantes políticos por correo hasta el 7 de mayo.

Mesa electoral, imagen de archivo

Mesa electoral, imagen de archivoEuropa Press

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Elena Álvarez
Publicado:

El futuro de los andaluces se decide hoy 17 de mayo. Juanma Moreno, el actual presidente de la Junta de Andalucía convocó las elecciones este día para evitar el calor de junio y eventos multitudinarios como la peregrinación a la aldea del Rocío.

Alrededor de 6.812.861 electores están llamados a las urnas en las elecciones al Parlamento de Andalucía. De ellos, 6.510.856 residen en Andalucía, y 302.005 en el extranjero. De los electores residentes en Andalucía, 368.853 podrán participar por primera vez en unas elecciones por haber cumplido 18 años desde la anterior votación, celebrada el 19 de junio de 2022.

A las 9 de la mañana "empieza la votación"

A partir de las 9 de la mañana de este domingo 17 de mayo el presidente de cada Mesa electoral anunciará el comienzo de la votación con las palabras "empieza la votación". Más de 30.000 personas forman parte de las mesas electorales como presidentes o vocales. Un total de 10.403 mesas electorales se habilitarán, según recoge el Instituto Nacional de Estadística. Las tarjetas censales en la que se informará de la mesa y el local electoral donde vota el elector se enviarán a partir del 20 de abril.

En 2022, se repartieron 130 millones de papeletas y siete millones de sobres. Si el votante no pudiera acudir, puede autorizar a otra persona para que lo haga en su lugar, para lo que deberá presentar una autorización, una fotocopia del documento oficial acreditativo del elector y el propio documento oficial del que acude en su lugar.

Más de 3.700 colegios cerrarán sus puertas a las 20:00 horas

Este 17 de mayo se elegirán a los 109 diputados al Parlamento andaluz para ello, los más de 3.700 colegios y centros electorales abrirán sus puertas desde las 9 de la mañana hasta las 20:00 horas, aunque las mesas se constituirán una hora antes, a las 8:00 horas. Para velar por la seguridad y desarrollo normal de la jornada electoral en la región andaluza, Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales conforman el operativo que estará desplegado por toda la comunidad autónoma.

El despliegue de medios humanos también será amplio en cada uno de esos colegios electorales distribuidos por toda Andalucía. La Delegación y subdelegaciones del Gobierno serán las encargadas de coordinar el reparto de papeletas y urnas y tras finalizar el recuento recoger las actas de escrutinio. Para ello, miles de dispositivos transmisores de datos grabarán y remitirán las incidencias de aperturas de mesas en tiempo real, ofrecerán a las 14:00 horas y a las 18:00 horas los datos de participación.

Escrutinio de votos al 100%

El momento decisivo comenzará a partir de las 20:00 horas cuando se cierren las urnas y de comienzo al escrutinio de votos. En las elecciones de 2022 se recogieron un total de 3.710.609 de votos. En torno a las 22:30 será cuando se conozca un porcentaje significativo del escrutinio de votos. A las 23 horas el escrutinio, según señalan fuentes de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, el escrutinio será prácticamente del 100%.

En los pasados comicios con el escrutinio al 99,68%, el Partido Popular con su candidato y actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, consiguió 58 diputados, 30 diputados fueron para el PSOE de, VOX se alzó con 14 parlamentarios, 5 Por Andalucía y 2 diputados obtuve Adelante Andalucía.

La Junta Electoral de Andalucía ha decidido que el acta de escrutinio de cada mesa electoral, que se fija en la parte exterior o en la entrada del local, permanezca expuesto al público al menos durante las 24 horas siguientes a la jornada de votación.

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