Merluza con alcachofas y salsa de cilantro, de Arguiñano: "Una receta muy sencilla y cuqui"

La merluza es un pescado blanco con muy bajo contenido graso, ideal si buscas algo ligero pero nutritivo.

Las alcachofas son una maravilla para la digestión. Tienen mucha fibra, que ayuda a regular el tránsito intestinal y a mantener la microbiota intestinal en forma.

Ingredientes, para 4 personas

4 lomos de merluza

8 alcachofas

2 dientes de ajo

80 g de jamón serrano

200 ml de caldo de pescado

20 g de harina

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Para la salsa de cilantro:

25 g de hojas de cilantro

1 cebolleta

10 g de mantequilla

50 ml de vino blanco

50 ml de agua

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Perejil

Elaboración

Calienta abundante agua en una cazuela. Corta los tallos de las alcachofas, pélalas (retirándoles 2-3 capas de hojas exteriores), córtales las puntas e introdúcelas en la cazuela, sazona y cocínalas durante 15-18 minutos.

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una tartera. Introduce los ajos picados. Cuando estén dorados, agrega el jamón picado. Añade un poco de harina, rehógala durante 1 minuto y vierte el caldo de pescado. Cuando empiece a hervir, agrega las alcachofas abiertas por la mitad y dales un hervor. Espolvorea con un poco de perejil picado y cocina durante 2-3 minutos. Reserva.

Para la salsa de cilantro, pon a calentar 2 cucharadas de aceite en una cazuela, pica la cebolleta y ponla a pochar durante 6-8 minutos. Añade las hojas de cilantro y unas hojas de perejil picadas, rehoga un poco y añade la mantequilla, el vino blanco y el agua. Deja que reduzca durante 10-12 minutos. Pasa la salsa a un vaso batidor, tritura con una batidora eléctrica y pásala por un colador para que quede más fina.

Salpimienta los lomos de merluza, riégalos con un poco de aceite y cocínalos en una plancha durante 3-4 minutos por cada lado.

Coloca en el centro de cada plato un lomo de merluza y 4 medias alcachofas. Rocía con la salsa de cilantro y decora con una hojita de perejil.