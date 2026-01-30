Antena3
Para 4 personas

Merluza con alcachofas y salsa de cilantro, de Arguiñano: "Una receta muy sencilla y cuqui"

Karlos Arguiñano ha elaborado una receta muy sencilla, nutritiva, ligera y saludable, combinando pescado blanco con alcachofas.

La merluza es un pescado blanco con muy bajo contenido graso, ideal si buscas algo ligero pero nutritivo.

Las alcachofas son una maravilla para la digestión. Tienen mucha fibra, que ayuda a regular el tránsito intestinal y a mantener la microbiota intestinal en forma.

Ingredientes, para 4 personas

  • 4 lomos de merluza
  • 8 alcachofas
  • 2 dientes de ajo
  • 80 g de jamón serrano
  • 200 ml de caldo de pescado
  • 20 g de harina
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Para la salsa de cilantro:

  • 25 g de hojas de cilantro
  • 1 cebolleta
  • 10 g de mantequilla
  • 50 ml de vino blanco
  • 50 ml de agua
  • Aceite de oliva
  • Sal
  • Pimienta
  • Perejil
Elaboración

Calienta abundante agua en una cazuela. Corta los tallos de las alcachofas, pélalas (retirándoles 2-3 capas de hojas exteriores), córtales las puntas e introdúcelas en la cazuela, sazona y cocínalas durante 15-18 minutos.

Sazona y cocina las alcachofas
Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una tartera. Introduce los ajos picados. Cuando estén dorados, agrega el jamón picado. Añade un poco de harina, rehógala durante 1 minuto y vierte el caldo de pescado. Cuando empiece a hervir, agrega las alcachofas abiertas por la mitad y dales un hervor. Espolvorea con un poco de perejil picado y cocina durante 2-3 minutos. Reserva.

Cuando empiece a hervir, agrega las alcachofas abiertas por la mitad
Para la salsa de cilantro, pon a calentar 2 cucharadas de aceite en una cazuela, pica la cebolleta y ponla a pochar durante 6-8 minutos. Añade las hojas de cilantro y unas hojas de perejil picadas, rehoga un poco y añade la mantequilla, el vino blanco y el agua. Deja que reduzca durante 10-12 minutos. Pasa la salsa a un vaso batidor, tritura con una batidora eléctrica y pásala por un colador para que quede más fina.

Añade las hojas de cilantro y unas hojas de perejil picadas
Salpimienta los lomos de merluza, riégalos con un poco de aceite y cocínalos en una plancha durante 3-4 minutos por cada lado.

Coloca en el centro de cada plato un lomo de merluza y 4 medias alcachofas. Rocía con la salsa de cilantro y decora con una hojita de perejil.

