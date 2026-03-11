Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Sencillo y económico

Receta de Verdel con patatas a la importancia de Arguiñano: “En homenaje a todas las madres y abuelas”

El cocinero nos propone esta receta de su majestad la patata con el verdel o caballa, un pescado muy económico y delicioso con el que remata la receta.

Verdel con patatas a la importancia

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Karlos Arguiñano nos ha explicado el partido que sacaron las madres y las abuelas en la postguerra para sacar todo su jugo a la patata creando la receta de patatas a la importancia, “un plato que solo requiere paciencia y es una maravilla” ha confesado el cocinero.

Ingredientes (4 p.):

  • 3 verdeles o caballas
  • 3 patatas
  • 1 cebolleta
  • 4 dientes de ajo
  • 100 ml de vino blanco
  • 400 ml de caldo de verduras
  • harina y huevo para rebozar
  • 1 cayena
  • aceite de oliva virgen extra
  • sal
  • perejil

Elaboración:

Pon abundante aceite (unos 100 ml) a calentar en una sartén grande. Pela las patatas, limpia y córtalas en rodajas de 1 cm de grosor aproximadamente. Sazona, rebózalas con harina y huevo batido, y fríelas a fuego medio fuerte (por los 2 lados) en varias tandas para que no se peguen entre sí. Cuando cojan color, retira y resérvalas sobre una fuente cubierta con papel absorbente de cocina.

Reboza las patatas
Reboza las patatas | antena3.com

Cuela parte del aceite (3-4 cucharadas) a una tartera (cazuela amplia y baja) y ponlo a calentar a fuego suave. Pela y pica finamente la cebolleta y dos dientes de ajo e introdúcelos en la tartera. Incorpora la cayena, sazona y cocina a fuego moderado durante 6-8 minutos, hasta que las hortalizas se pochen bien. Agrega una cucharada de harina y rehógala un poco. Vierte el vino, dale un hervor para que se evapore el alcohol e incorpora el caldo. Introduce las patatas, sazona, tapa y cocina el guiso a fuego suave durante 20 minutos. Retira la guindilla y espolvorea con perejil picado al gusto.

Prepara la salsa verde
Prepara la salsa verde | antena3.com

Limpia los verdeles o caballas. Retira la cabeza y la cola, y saca los lomos limpios quitando todas las espinas centrales. Corta los lomos en trozos y sazónalos. Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén, lamina dos dientes de ajo y sofríelos. Cuando comience a dorarse el ajo, introduce el verdel y cocínalo a fuego fuerte por los dos lados durante 3-4 minutos.

Sirve en cada plato 7-8 patatas con salsa al gusto. Coloca encima 5-6 trozos de verdel por ración. Decora con una hoja de perejil.

Presenta el plato
Presenta el plato | antena3.com

Consejo:

Las patatas a la importancia nunca se deben remover con cuchara una vez en la salsa para que el rebozado no se desprenda. Es recomendable mover la cazuela con un movimiento de vaivén circular, lo que ayuda a que la salsa emulsione y espese sin romper la "importancia" de la patata.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Pescados y marisco

Publicidad

Programas

Proia galega

Proia galega, el pan dulce de Joseba Arguiñano

Verdel con patatas a la importancia

Receta de Verdel con patatas a la importancia de Arguiñano: “En homenaje a todas las madres y abuelas”

Cambio de sexo del concejal.

La sonada reacción de Manuel Garrido, concejal del PSOE que se ha cambiado de sexo: "Yo entre en política porque faltaba uno para la lista"

Incendio en Miranda de Ebro.
Investigación abierta

Un hombre confiesa ser el autor del incendio que ha causado la muerte de 3 mujeres en Burgos

Samantha Vallejo-Nágera
Entrevista

Samantha Vallejo-Nágera, sobre la guerra entre su hermano Colate y Paulina Rubio: "Tiene que dejar esta lucha ya"

Miguel Sebastián en Espejo Público.
GUERRA IRÁN

El exministro Miguel Sebastián: "Esta es una guerra ilegal, nadie sabe para qué nos ha metido Trump"

El economista y exministro de Industria Miguel Sebastián analiza la actualidad política y económica marcada por la guerra, el encarecimiento de los precios y la polémica por la trama de presuntas mordidas que salpica a antiguos dirigentes socialistas.

Daniela se pone al volante de la autocaravana: “Déjala, no la pongas nerviosa”
Avance | A las 23:00 horas

Daniela se pone al volante de la autocaravana: “Déjala, no la pongas nerviosa”

La hija mayor de Joaquín le pide a su padre conducir el vehículo ante la negativa de Susana Saborido. No te pierdas la nueva aventura de El capitán en Japón, esta noche a las 23:00 horas en Antena 3.

Análisis de la guerra.

El coronel Gómez de Ágreda advierte de los 3 escenarios del fin de la guerra: "Se acabará desbloqueando el estrecho de Ormuz"

Luis Fonsi y Trancas y Barrancas

Trancas y Barrancas ponen a prueba el oído de Luis Fonsi: "¿Es una diva valiente?"

Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero

Hoy, El Hormiguero recibirá a Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero

Publicidad