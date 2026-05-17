Alimentos eternos: estas son las comidas que puedes guardar durante años sin que caduquen

Aunque muchos productos tienen fecha de caducidad, algunos alimentos pueden conservarse durante décadas sin convertirse en un riesgo para la salud. Según nos cuenta Luis Alberto Zamora, conocido como Nutrimán, la clave está en almacenarlos correctamente, lejos de la humedad y el calor.

La miel es uno de los ejemplos más sorprendentes. Bien cerrada, puede durar siglos sin estropearse, igual que la sal, que al ser un mineral puro prácticamente no caduca nunca.

Otros básicos de la despensa como el azúcar, las lentejas o los garbanzos secos también resisten el paso del tiempo. Nutrimán advierte que, aunque cambien de textura o necesiten más cocción, siguen siendo aptos para el consumo.

El vinagre y la maicena completan la lista de alimentos "eternos". Su estabilidad natural hace que puedan mantenerse en buen estado durante años si se conservan secos y bien sellados. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado Nutrimán en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas