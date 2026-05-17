Un canadiense que viajaba en el 'MV Hondius' da positivo en hantavirus

Las autoridades sanitarias de Columbia Británica, han confirmado este fin de semana que uno de los cuatro pasajeros canadienses aislados tras regresar del crucero 'MV Hondius', vinculado a un posible brote de hantavirus, ha dado un resultado "positivo preliminar", en las pruebas realizadas.

Según ha explicado la directora de salud pública regional, Bonnie Henry, en una comparecencia, "el paciente había sido ingresado en un centro hospitalario", después de presentar síntomas leves compatibles con la enfermedad. Aunque el resultado todavía debe ser validado por un laboratorio de referencia, las autoridades sanitarias han decidido aplicar el protocolo correspondiente, y tratar el caso como positivo, hasta disponer de una verificación definitiva.

"El hantavirus es muy diferente al Covid-19"

Henry ha reconocido que la noticia puede generar inquietud entre la población, especialmente después de las experiencias vividas durante la pandemia de COVID-19, por lo que ha mandado un mensaje tranquilizador: "Evidentemente, esto no es lo que esperábamos, pero sí lo que habíamos planeado. Sé que noticias como esta pueden ser muy preocupantes y hacernos reflexionar sobre lo que hemos vivido juntos en los últimos años, pero quiero recalcar que el hantavirus es un virus muy diferente de otros virus respiratorios con los que hemos lidiado, como la Covid-19, la gripe o el sarampión, y seguimos sin considerar que tenga potencial pandémico".

Los cuatro pasajeros afectados iniciaron un aislamiento preventivo tras aterrizar el pasado domingo en Vancouver. Posteriormente, tres de ellos fueron trasladados a un hospital de Victoria para permanecer bajo observación médica, y facilitar el seguimiento clínico.

Las autoridades han recalcado que durante el traslado desde el aeropuerto "no existió contacto con la población general". Además, todo el personal sanitario y de emergencia implicado en la operación utilizó equipos de protección individual (EPI), para minimizar cualquier posible riesgo de exposición.

En un primer momento, el departamento de salud pública había establecido un aislamiento obligatorio mínimo de 21 días para los pasajeros, al considerar que se trata del periodo de mayor riesgo dentro de la fase de incubación del virus. No obstante, los especialistas recuerdan que el hantavirus puede tardar hasta 42 días en manifestarse desde el momento de la exposición.

Se revisarán las medidas de vigilancia

Tras conocerse el resultado preliminar positivo, las autoridades sanitarias han anunciado que revisarán nuevamente las medidas de vigilancia y aislamiento aplicadas a los viajeros, especialmente en el caso del paciente hospitalizado.

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