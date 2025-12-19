Para 4 personas
Rape rebozado con almejas y salsa negra, de Arguiñano: "Muy fácil de hacer, se hace en un voleo y queda muy rico"
Karlos Arguiñano asegura que esta receta de rape rebozado con almejas y salsa negra es tan buena y resultona que también es perfecta para cualquier día festivo.
Para que la salsa negra alcance todo su sabor requiere su tiempo, pero el resultado siempre merece la pena. Es un acompañamiento perfecto para acompañar muchos alimentos, desde pescados hasta pastas o arroces.
Ingredientes, para 4 personas
- 3 colas de rape (900 g)
- ½ k de almejas
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 1 pimiento verde pequeño
- 150 ml de salsa de tomate
- 100 ml de vino blanco
- 2 sobres de tinta de calamar
- Harina
- 2-3 huevos batidos
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Para hacer la salsa, calienta una cazuela con 3 cucharadas de aceite. Pela los dientes de ajo, córtalos en dados e introdúcelos en la cazuela. Pela la cebolla, córtala en dados y agrégala.
Retira el tallo y las semillas del pimiento, córtalo en dados e incorpóralo. Sazona y rehoga las hortalizas a fuego suave-medio durante 15-20 minutos.
Añade las tintas de calamar, la salsa de tomate y un vaso de agua (200 ml). Pon a punto de sal y cocina los ingredientes de la salsa a fuego suave durante 15 minutos. Pasa los ingredientes a una jarra y tritúralos con una batidora eléctrica hasta que consigas una salsa homogénea. Resérvala caliente.
Calienta abundante aceite en una sartén. Corta el rape en rodajas (dejando el hueso central), sazónalas, pásalas por harina y huevo batido, introdúcelas (en 2 tandas) en la sartén y fríelas por los 2 lados. Retíralas a una fuente y resérvalas.
Calienta una sartén con el vino blanco. Introduce las almejas y cocínalas hasta que se abran. Cuela el líquido de la sartén y añádela a la salsa negra. Agrega también el jugo que ha soltado el rape.
Sirve un poco de salsa negra en el fondo de 4 platos y reparte encima el rape rebozado y las almejas. Espolvoréalos con un poco de perejil picado y decóralos con unas hojas de perejil.
