"Es una tortuga rappeliana": Rappel, muy enamorado de su máscara
Rappel lo ha pasado en grande en Mask Singer y antes de irse ha querido regalar unas palabras de admiración a su divertida máscara.
El paso de Rappel por Mask Singer ha sido histórico. No solo por las actuaciones, cuando montaba una fiesta (pagana) y demostraba que había venido a "pasárselo bien", sino también por protagonizar un histórico pleno entre los investigadores. ¡Total Five!
Ahora bien, su disfrute empezó mucho antes de salir al escenario. "A ver que animalito me toca", recuerda sobre su primera toma de contacto con el programa: "La verdad es que vengo con mucha ilusión".
"Soñaba con venir un día", continúa: "Cuando he visto mi tortuga, me ha encantado". Y es que a esta máscara no le faltaba detalle alguno. Eso sí, también ha confesado que es "un poco incómodo el traje", algo que no le ha supuesto gran problema, ya que insiste en que "le ha encantado".
De igual modo, ha destacado la barrera de brillantes del casco de Tortuga. Una característica que ha definido como "rappeliana". ¡Disfruta de la entrevista completa dando play al vídeo de arriba!
