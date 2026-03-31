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Toda una tradición

¡Perfectos para el Viernes Santo! Los 6 guisos con bacalao más deseados de Karlos Arguiñano

Lo de comer un buen guiso de garbanzos con bacalao el Viernes Santo ya es toda una tradición en nuestro país. Incluso, en algunos hogares españoles, esta costumbre se ha extendido a todos los viernes del año.

Garbanzos con bacalao

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Se acerca la Semana Santa y con ella una gran cantidad de tradiciones que se siguen manteniendo en muchos hogares españoles.

Probablemente cuando piensas en Semana Santa te vienen a la mente las torrijas y, para algunos afortunados, también las vacaciones. Pero no solo se comen torrijas en esta época del año.

Los guisos con garbanzos y bacalao son también parte de estas tradiciones, sobre todo el Viernes Santo, cuando en algunos hogares se celebra la vigilia.

Pero seas de estas tradiciones o no, un buen guiso le sienta bien a cualquiera, y más si es además de alimentar en condiciones, te nutre y te sale bien de precio.

Aquí te proponemos una selección de 6 guisos que ha elaborado Karlos Arguiñano. ¡Toma nota porque por alguna razón son los más deseados!

Garbanzos con revuelto de bacalao

Esta receta es muy típica en Semana Santa, sobre todo en los hogares en los que respetan la tradición de no comer carne el Viernes Santo. Si te gusta el picante, no dudes en añadir una guindilla cayena a cualquiera de las 2 fritadas de hortalizas.

La receta más elaborada los Viernes Santo: garbanzos con revuelto de bacalao

Guiso de patatas, bacalao y arroz

Si bien es verdad que esta receta no lleva garbanzos, es un guiso muy completo con bacalao que puedes servir después de un buen aperitivo como las anchoas tres gustos que ha elaborado recientemente Karlos Arguiñano.

Plato único de Arguiñano: guiso de patatas, bacalao y arroz

Cazuela de bacalao con guisantes y alcachofas

Karlos Arguiñano reconoce que esta receta de bacalao con guisantes y alcachofas es "un plato perfecto". No solo es sabrosa, sino que también es un apoyo natural para la digestión, la energía y el bienestar general.

Cazuela de bacalao con guisantes y alcachofas, un plato muy completo de Karlos Arguiñano

Garbanzos a la marinera con bacalao

Los garbanzos a la marinera con bacalao son un plato muy completo que combina lo mejor de las legumbres y el pescado, para que cuides tu cuerpo casi sin que te des cuenta.

Garbanzos marinera con bacalao, de Karlos Arguiñano: "Un plato único de 10 para toda la familia"

Sopa de puerro, pan y bacalao

La sopa de puerro, pan y bacalao es una opción perfecta para combatir los excesos de estas fechas. Es reconfortante, fácil de digerir y perfecta para nutrir el cuerpo de forma equilibrada y sin complicaciones.

Una receta para remontar

Elaboración fácil y sencilla

Patatas con bacalao a la riojana

Esta receta de patatas con bacalao a la riojana no solo reconforta, sino que también ayuda a mantener la energía, las defensas y el bienestar general. Es un plato tan rico que Arguiñano asegura: "Si sabes hacer esto, vas a triunfar en la vida".

Patatas con bacalao a la riojana
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Garbanzos con bacalao

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