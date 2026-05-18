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Hoy, Roberto Leal visita El Hormiguero para presentar su primera novela

El presentador se sentará junto a Pablo Motos para hablar sobre este nuevo proyecto.

Roberto Leal en El Hormiguero

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El Hormiguero recibe esta noche a Roberto Leal, uno de los rostros más queridos y reconocibles de la televisión en España, que visita el programa para presentar El Sótano, su primera novela.

Durante la entrevista, el comunicador hablará de cómo ha sido adentrarse en el mundo de la escritura, qué le llevó a dar el paso de publicar ficción y cómo ha vivido el proceso creativo de este proyecto tan personal. Además, compartirá algunas claves de la historia y compaginará esta nueva faceta con su consolidada carrera en televisión.

Sobre él:

Roberto Leal es uno de los presentadores más populares de la televisión en España. A lo largo de su trayectoria ha estado al frente de numerosos formatos de entretenimiento y actualidad, ganándose el cariño del público gracias a su cercanía y naturalidad. Con El Sótano, inicia ahora una nueva etapa como escritor, mostrando una faceta inédita de su carrera profesional.

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