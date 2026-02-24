Antena3
Lenguado con espinacas: una receta de Arguiñano sencilla, ligera y enriquecida para cuidar tu cuerpo

El lenguado es un pescado blanco ligero pero muy nutritivo. Karlos Arguiñano ha enriquecido esta receta con una bechamel de espinacas que podrás combinar con cualquier tipo de pescado.

Lenguado con espinacas

Ya sean frescas o congeladas, las espinacas sueltan mucha agua. Tras cocerlas o saltearlas, escurre y exprime con fuerza la verdura para eliminar todo el líquido, o arruinarás la textura de la bechamel.

Ingredientes, para 4 personas

  • 2 lenguados
  • 100 g de espinacas
  • 2 cucharadas de harina
  • 200 ml de leche
  • 10 g de brotes de rabanito
  • 10 g de brotes de lombarda
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta blanca
  • Perejil
Elaboración

Limpia los lenguados (retírales las cabezas y la piel) y saca los cuatro lomos a cada uno. Hazles unos cortes superficiales para que no encojan al cocinarse.

Con los restos de pescado, haz un caldo corto. Para ello, pon abundante agua con sal en una cazuela. Introduce las cabezas, las pieles y las espinas, unas ramas de perejil y una pizca de sal. Deja que hierva durante 15 minutos aproximadamente. Cuela y reserva.

Limpia las espinacas (retírales los rabitos si es necesario) y ponlas a cocer en una cazuela con agua hirviendo y sal durante 3 minutos. Escurre y resérvalas.

Para la bechamel de espinacas, pon 2-3 cucharadas de aceite en una cazuela. Introduce la harina y rehógala un poco. Vierte unos 150-200 ml de caldo de pescado y agrega la leche poco a poco sin parar de remover durante 5-10 minutos, hasta que coja la consistencia deseada. Introduce las espinacas picadas y mezcla bien. Rectifica de sal.

Salpimienta los lomos de lenguado, mójalos con un chorro de aceite de oliva y cocínalos en la plancha a fuego vivo durante 1 minuto y medio por cada lado.

Sirve la bechamel de espinacas en el fondo del plato y coloca encima 2 lomos de lenguado por ración. Acompaña con los brotes de rabanito y de lombarda. Decora el plato con una hojita de perejil.

