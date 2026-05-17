Paz Vega deslumbra en Cannes en su reaparición tras la separación de Orson Salazar: su look de firma española

Paz Vega está sumida en uno de los momentos más delicados de su vida. Recientemente salió a la luz que la actriz y su marido, Orson Salazar, rompían tras 25 años, después de que, además, se hiciera pública su millonaria deuda con Hacienda.

En medio de toda la polémica, la intérprete rompió su silencio asegurando que estaba siendo "un momento muy difícil".

Ahora, un mes después de que se revelara su crisis personal, la actriz de 50 años ha reaparecido deslumbrante en la alfombra roja del Festival de Cannes durante la proyección de Paper Tiger.

Paz Vega en el Festival de Cannes | Gtres

Paz Vega ha lucido un look sofisticado de seda de Palomo Spain, una de las marcas españolas con mayor proyección internacional. El estilismo elegido se ha compuesto de un traje en blanco y negro con camisa y falda, destacando el gran lazo oscuro que le cae desde el cuello y una capa agarrada a la cintura.

Paz Vega en el Festival de Cannes | Gtres

El look lo ha completado con unas gafas XL de montura metálica y un moño pulido con raya lateral y labios pintados de rojo. En cuanto a las joyas, Paz llevó unos pendientes y un anillo con forma de estrella.

Paz Vega en el Festival de Cannes | Gtres

Previamente, tal y como ha compartido en sus redes, la actriz llevó dos preciosos vestidos, uno rojo y otro negro, de The IQ Collection.