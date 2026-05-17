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Entrevista exclusiva

Marta Belmonte y Alba Brunet se sinceran tras el regreso de Fina a Sueños de libertad: “Será una montaña rusa”

Las actrices que dan vida a uno de los mayores fenómenos de la televisión confiesan cómo han vivido este emotivo reencuentro y qué le depara a su historia.

Alba Brunet y Marta Belmonte se sinceran

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Han pasado más de ocho meses desde la última vez que vimos a Fina en Sueños de libertad, pero su vuelta ya es una realidad: ¡por fin ha vuelto a Toledo y se ha reencontrado con Marta!

Durante todo este tiempo, Marta creyó que Fina la había abandonado, aunque la realidad era muy distinta: la joven, víctima de un chantaje de Pelayo, tuvo que huir a Argentina y despedirse de su novia con una dolorosa carta.

Sin embargo, la muerte del político y la confesión de Darío cambió por completo el rumbo de la pareja. En el momento que la hija de Damián descubrió la verdad, movió cielo y tierra para poder reencontrarse con el amor de su vida y, por fin, este sueño ya se ha hecho realidad.

Marta y Fina por fin se reencuentran

Marta Belmonte y Alba Brunet son las intérpretes que dan vida a #Mafin, el fenómeno que lleva dos años arrasando en la serie más vista de la televisión. Ellas nos han contado cómo han vivido este esperado reencuentro, pero, sobre todo, qué le depara a su historia.

“Fina va a tomar decisiones que condicionan terceras personas”

El tiempo sin Fina se ha hecho eterno para la joven de La Reina y las esperanzas por volver a verla se fueron apagando. Así lo ha confesado Marta Belmonte: “En momentos la he dado por muerta”.

¡Pero por fin ya están juntas! Y es que, reencontrarse con el amor de su vida ha roto los esquemas de la fotógrafa, así nos lo cuenta Alba Brunet: “Tendrá que tomar decisiones que condicionarán la vida de ellas, y de terceras personas”.

El reencuentro de las #Mafin ya ha pasado a la historia de Sueños de libertad, pero si hay algo que nadie se esperaba de este ansiado momento es que… ¡Cloe fuera la primera persona en ver a Fina!

Y es que, en el tiempo que la joven estuvo fuera, Marta volvió a enamorarse, una valiente decisión que las dos actrices han aplaudido: “La vida continua y somos capaces de conectar con otras personas”.

Aunque eso sí, los primeros amores…siempre son los primeros amores, recuerda Alba Brunet.

La historia #Mafin será una de cal y otra de arena

La vuelta de Fina ha despertado el lado más romántico de la pareja, que incluso ya ha pasado su primera noche juntas. Pero las actrices advierten que todo puede pasar porque “estamos en una diaria”: “Nos vamos a harta de drama”, ha confesado entre risas la actriz barcelonesa.

Alba Brunet sabe que la historia de Marta y Fina seguirá sin ser un camino de rosas, pero está segura de que, a pesar de lo que pueda venir, tendrán sus ratitos para ser felices: “¿Habrá casa de los montes?”, ha bromeado Marta Belmonte.

¡Dale al play para disfrutar al completo de su primera entrevista juntas tras su reencuentro y descubre cómo continúa la historia de las #Mafin de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3!

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