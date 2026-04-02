Marca la diferencia
Reinventando el dulce tradicional de Semana Santa: torrijas caramelizadas de Karlos Arguiñano
La diferencia fundamental entre la torrija tradicional y la nuestra radica en la desaparición del rebozado. Además hemos cambiado el pan de barra por pan de molde y la hemos finalizado con una crujiente capa de azúcar quemado.
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Karlos Arguiñano elabora reinventa este postre delicioso que puede triunfar en cualquier ocasión.
La torrija caramelizada por medio de un soplete se presenta acompañada con una bola de helado. Y se diferencia de las torrijas tradicionales ya que estas no van rebozadas, sino, caramelizadas.
Ingredientes, para 4 personas
- 2 rebanadas gruesas de pan de molde
- ½ l de leche
- 2 cucharadas de leche condensada
- 1 rama de canela
- 1 naranja
- 1 limón
- 4 cucharadas de azúcar
- 4 bolas de helado
- Hojas de menta
Elaboración
Mezcla la leche y la leche condensada en una cazuela y ponlas a calentar a fuego suave. Agrega la rama de canela. Lava la naranja y el limón y con un pelador de hortalizas, saca 3 de corteza de naranja y 3 trozos de corteza de limón. Agrégalos a la cazuela y cuece todo a fuego suave durante 6-8 minutos (aprox.) hasta que la leche quede bien aromatizada.
Corta las rebanadas de pan de molde por la mitad y colócalas en un recipiente hondo. Cúbrelas con la leche aromatizada y espera a que queden bien remojadas.
Para que no se rompan, retíralas del recipiente con una espátula y colócalas sobre un plato. Cúbrelas con azúcar y caramelízalas utilizando un soplete.
Sirve en cada plato una torrija, una bola de helado y unas hojas de menta.
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