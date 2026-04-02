Reinventando el dulce tradicional de Semana Santa: torrijas caramelizadas de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano elabora reinventa este postre delicioso que puede triunfar en cualquier ocasión.

La torrija caramelizada por medio de un soplete se presenta acompañada con una bola de helado. Y se diferencia de las torrijas tradicionales ya que estas no van rebozadas, sino, caramelizadas.

Ingredientes, para 4 personas

2 rebanadas gruesas de pan de molde

½ l de leche

2 cucharadas de leche condensada

1 rama de canela

1 naranja

1 limón

4 cucharadas de azúcar

4 bolas de helado

Hojas de menta

Elaboración

Mezcla la leche y la leche condensada en una cazuela y ponlas a calentar a fuego suave. Agrega la rama de canela. Lava la naranja y el limón y con un pelador de hortalizas, saca 3 de corteza de naranja y 3 trozos de corteza de limón. Agrégalos a la cazuela y cuece todo a fuego suave durante 6-8 minutos (aprox.) hasta que la leche quede bien aromatizada.

Corta las rebanadas de pan de molde por la mitad y colócalas en un recipiente hondo. Cúbrelas con la leche aromatizada y espera a que queden bien remojadas.

Para que no se rompan, retíralas del recipiente con una espátula y colócalas sobre un plato. Cúbrelas con azúcar y caramelízalas utilizando un soplete.

Sirve en cada plato una torrija, una bola de helado y unas hojas de menta.