Para 4 personas
Receta de lujo casera y al mejor precio, de Karlos Arguiñano: salmón con salsa bearnesa y patatitas
Karlos Arguiñano ha elaborado un salmón en solo 5 minutos, acompañado por una salsa bearnesa y unas patatitas que le aportan el toque de honor. El resultado es una verdadera receta de lujo a buen precio.
El salmón nos da mucho juego en la cocina ya que utilizando recetas sencillas podemos hacer grandes platos.
Ingredientes, para 4 personas
- 700 g de salmón
- 3 patatas
- 4 yemas de huevo
- 260 g de mantequilla
- 1 cucharada de vino fino
- 100 ml de vinagre de estragón
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- 1 pizca de estragón seco
- 10 hojas de cebollino
- Perejil
Elaboración
Pela las patatas y con la ayuda de una cuchara parisien (saca-bolas) saca bolitas de patata. Calienta agua en una cazuela. Introduce las bolitas de patata en el agua hirviendo, sazónalas y cuécelas durante 15 minutos. Escurre y resérvalas.
En el momento de servir, calienta una sartén con un par de cucharadas de aceite, agrega las patatas cocidas, saltéalas brevemente y espolvoréalas con la mitad del cebollino bien picado.
Trocea la mantequilla, ponla en un cazo y ponla a fundir a fuego suave. Deja que repose para que decante el suero.
Para hacer la salsa bearnesa, pon las yemas de huevo en un bol, añade el vino fino y móntalas con la batidora de varillas eléctrica. Incorpora, poco a poco, la grasa de la mantequilla, sin dejar de batir hasta que monten.
Pon el estragón seco y el vinagre a calentar en un cazo. Deja que reduzca casi completamente y añádelo a la salsa. Condimenta con sal, pimienta, el resto del cebollino picado, y mezcla bien.
Unta una bandeja de horno con un poco de aceite. Corta los filetes de salmón en 4 porciones, salpimiéntalos y extiéndelos sobre la bandeja del horno. Cocínalos al 230º durante 4-5 minutos.
Pon 1 trozo de salmón en cada plato, y nápalos con un poco de salsa bearnesa. Acompáñalos con las bolitas de patata.
Decora los platos con unas hojas de perejil.
