Receta de lujo casera y al mejor precio, de Karlos Arguiñano: salmón con salsa bearnesa y patatitas

El salmón nos da mucho juego en la cocina ya que utilizando recetas sencillas podemos hacer grandes platos.

Ingredientes, para 4 personas

700 g de salmón

3 patatas

4 yemas de huevo

260 g de mantequilla

1 cucharada de vino fino

100 ml de vinagre de estragón

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

1 pizca de estragón seco

10 hojas de cebollino

Perejil

Ingredientes salmón con salsa bearnesa y patatitas | antena3.com

Elaboración

Pela las patatas y con la ayuda de una cuchara parisien (saca-bolas) saca bolitas de patata. Calienta agua en una cazuela. Introduce las bolitas de patata en el agua hirviendo, sazónalas y cuécelas durante 15 minutos. Escurre y resérvalas.

Introduce las bolitas de patata en el agua hirviendo | antena3.com

En el momento de servir, calienta una sartén con un par de cucharadas de aceite, agrega las patatas cocidas, saltéalas brevemente y espolvoréalas con la mitad del cebollino bien picado.

Trocea la mantequilla, ponla en un cazo y ponla a fundir a fuego suave. Deja que repose para que decante el suero.

Para hacer la salsa bearnesa, pon las yemas de huevo en un bol, añade el vino fino y móntalas con la batidora de varillas eléctrica. Incorpora, poco a poco, la grasa de la mantequilla, sin dejar de batir hasta que monten.

Para hacer la salsa bearnesa | antena3.com

Pon el estragón seco y el vinagre a calentar en un cazo. Deja que reduzca casi completamente y añádelo a la salsa. Condimenta con sal, pimienta, el resto del cebollino picado, y mezcla bien.

Unta una bandeja de horno con un poco de aceite. Corta los filetes de salmón en 4 porciones, salpimiéntalos y extiéndelos sobre la bandeja del horno. Cocínalos al 230º durante 4-5 minutos.

Unta una bandeja de horno con un poco de aceite | antena3.com

Pon 1 trozo de salmón en cada plato, y nápalos con un poco de salsa bearnesa. Acompáñalos con las bolitas de patata.

Decora los platos con unas hojas de perejil.