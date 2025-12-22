Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
LOTERÍA DE NAVIDAD EN DIRECTO

Para 4 personas

Receta de lujo casera y al mejor precio, de Karlos Arguiñano: salmón con salsa bearnesa y patatitas

Karlos Arguiñano ha elaborado un salmón en solo 5 minutos, acompañado por una salsa bearnesa y unas patatitas que le aportan el toque de honor. El resultado es una verdadera receta de lujo a buen precio.

Receta de lujo casera y al mejor precio, de Karlos Arguiñano: salmón con salsa bearnesa y patatitas

Publicidad

El salmón nos da mucho juego en la cocina ya que utilizando recetas sencillas podemos hacer grandes platos.

Ingredientes, para 4 personas

  • 700 g de salmón
  • 3 patatas
  • 4 yemas de huevo
  • 260 g de mantequilla
  • 1 cucharada de vino fino
  • 100 ml de vinagre de estragón
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • 1 pizca de estragón seco
  • 10 hojas de cebollino
  • Perejil
Ingredientes salmón con salsa bearnesa y patatitas
Ingredientes salmón con salsa bearnesa y patatitas | antena3.com

Elaboración

Pela las patatas y con la ayuda de una cuchara parisien (saca-bolas) saca bolitas de patata. Calienta agua en una cazuela. Introduce las bolitas de patata en el agua hirviendo, sazónalas y cuécelas durante 15 minutos. Escurre y resérvalas.

Introduce las bolitas de patata en el agua hirviendo
Introduce las bolitas de patata en el agua hirviendo | antena3.com

En el momento de servir, calienta una sartén con un par de cucharadas de aceite, agrega las patatas cocidas, saltéalas brevemente y espolvoréalas con la mitad del cebollino bien picado.

Trocea la mantequilla, ponla en un cazo y ponla a fundir a fuego suave. Deja que repose para que decante el suero.

Para hacer la salsa bearnesa, pon las yemas de huevo en un bol, añade el vino fino y móntalas con la batidora de varillas eléctrica. Incorpora, poco a poco, la grasa de la mantequilla, sin dejar de batir hasta que monten.

Para hacer la salsa bearnesa
Para hacer la salsa bearnesa | antena3.com

Pon el estragón seco y el vinagre a calentar en un cazo. Deja que reduzca casi completamente y añádelo a la salsa. Condimenta con sal, pimienta, el resto del cebollino picado, y mezcla bien.

Unta una bandeja de horno con un poco de aceite. Corta los filetes de salmón en 4 porciones, salpimiéntalos y extiéndelos sobre la bandeja del horno. Cocínalos al 230º durante 4-5 minutos.

Unta una bandeja de horno con un poco de aceite
Unta una bandeja de horno con un poco de aceite | antena3.com

Pon 1 trozo de salmón en cada plato, y nápalos con un poco de salsa bearnesa. Acompáñalos con las bolitas de patata.

Decora los platos con unas hojas de perejil.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Pescados y marisco

Publicidad

Programas

¡Gema gana 6.830 euros en un día muy especial!

¡Gema gana 6.830 euros en un día muy especial!

Paula comete un gran error por las ansias de resolver

Paula comete un gran error por las ansias de resolver

Arruinada.

Tamara, 15 años después de ganar el Gordo: "Gastamos mucho y en un año mi padre tuvo que volver a la obra"

Gema se convierte en la reina de los gajos
MEJORES MOMENTOS | 22 DE DICIEMBRE

Gema se convierte en la reina de los gajos

Pablo Puyol
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de Pablo Puyol, un artista 360

Mariló Montero en Espejo Público.
Elecciones en Extremadura

Mariló Montero, sobre las elecciones en Extremadura: "Pedro Sánchez desprecia a España y no ha dicho ni pio de las elecciones"

La colaboradora de Más Espejo ha afeado la actitud de Pedro Sánchez tras las elecciones de Extremadura. Critica que el presidente del Gobierno no haya hecho ninguna referencias a estos comicios en su primera comparecencia tras la cita con las urnas de los extremeños.

Kofta de langostinos con salsa de yogur griego, una brocheta ideal para Navidad de Joseba Arguiñano
Para 4 personas

Kofta de langostinos con salsa de yogur griego, una brocheta ideal para Navidad de Joseba Arguiñano

Joseba Arguiñano sorprende con una brocheta de langostinos ideal para cualquier día festivo. La acompaña con una deliciosa salsa de yogur.

Receta de lujo casera y al mejor precio, de Karlos Arguiñano: salmón con salsa bearnesa y patatitas

Receta de lujo casera y al mejor precio, de Karlos Arguiñano: salmón con salsa bearnesa y patatitas

Laura Pausini

Los secretos del último disco de Laura Pausini: está compuesto por canciones que descubrió siendo coach de La Voz

Nando Escribano en Espejo Público.

La reacción de Nando Escribano al descubrir en Espejo Público que le ha tocado la Lotería de Navidad

Publicidad