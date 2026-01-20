Para 4 personas
Cocina rápida con Karlos Arguiñano: receta de gallo asado con salsa pico de gallo ¡en 10 minutos!
Karlos Arguiñano ha elaborado una receta rápida de pescado al horno. Nada mejor que un plato saludable, delicioso y listo en 10 minutos de reloj.
Si usas dos bandejas de horno, a los 5 minutos, pon la de arriba abajo y viceversa, ya que el calor que recibe por arriba y por abajo es diferente.
Ingredientes, para 4 personas
- 4 gallos (de ración)
- 2 tomates rama
- 1/2 cebolla
- 1 aguacate
- ½ limón
- 3 chiles verdes
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- 30-40 g de cilantro
- Perejil
Elaboración
Para preparar la salsa pico de gallo, pela la cebolla, pícala en brunoise (daditos muy pequeños) y ponla en un bol. Pela y pica los tomates en cuadraditos y añádelos al bol. Agrega los chiles finamente picados. Haz zumo con el limón y viértelo. Pela el aguacate, córtalo en dados y añádelos. Agrega el cilantro finamente picado. Sazona y vierte 4-5 cucharadas de aceite de oliva. Mezcla bien y reserva.
Para hornear los gallos, usa una o dos bandejas de horno, dependiendo del tamaño del pescado. Con ayuda de una brocha, moja las bandejas de horno con aceite de oliva. Esparce unos granos de sal sobre el aceite. Salpimienta los gallos, coloca dos en cada bandeja y riega cada uno con una cucharada de aceite. Hornea a 240º (con el horno precalentado) durante 10 minutos.
Sirve cada gallo en un plato llano y acompaña con la salsa pico de gallo. Decora el plato con una hojita de perejil.
