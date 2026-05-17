Juan del Val, muy claro con la canción de Juanma Moreno sobre Andalucía: "Es espantosa"

Juanma Moreno ha querido lanzar 'Kilómetro sur' a modo de himno de su campaña electoral en Andalucía. Una decisión que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días y que ha despertado unas opiniones nada favorables en Juan del Val.

Mientras que el resto de los tertulianos de El Hormiguero valoraban con buenos ojos el trabajo del candidato del PP, Juan del Val ha sentenciado que "es espantosa". Y es que, con su tono irónico habitual, deja claro que "la canción sí hace daño". Aunque no ha tardado en corregirse: "Si canta no pasa nada, pero si no canta tampoco".

Nuria Roca, por el contrario, ha explicado que le gusta ver "otras facetas" de los políticos, como la de "Pedro Sánchez yendo en bici". Unas palabras que ha recogido Pablo Motos para sentencia que a él lo que le gusta es "verlos trabajar".

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