Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
DIRECTO: Sigue la última hora de la jornada electoral en Andalucía

EN EL HORMIGUERO

Juan del Val, muy claro con la canción de Juanma Moreno sobre Andalucía: "Es espantosa"

Juanma Moreno ha lanzado su propia canción previa a las elecciones de Andalucía y no parece haber encantado a Juan del Val.

Juan del Val en El Hormiguero

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

Juanma Moreno ha querido lanzar 'Kilómetro sur' a modo de himno de su campaña electoral en Andalucía. Una decisión que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días y que ha despertado unas opiniones nada favorables en Juan del Val.

Mientras que el resto de los tertulianos de El Hormiguero valoraban con buenos ojos el trabajo del candidato del PP, Juan del Val ha sentenciado que "es espantosa". Y es que, con su tono irónico habitual, deja claro que "la canción sí hace daño". Aunque no ha tardado en corregirse: "Si canta no pasa nada, pero si no canta tampoco".

Nuria Roca, por el contrario, ha explicado que le gusta ver "otras facetas" de los políticos, como la de "Pedro Sánchez yendo en bici". Unas palabras que ha recogido Pablo Motos para sentencia que a él lo que le gusta es "verlos trabajar".

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

Juan del Val en El Hormiguero

Juan del Val, muy claro con la canción de Juanma Moreno sobre Andalucía: "Es espantosa"

La canción que vuelve a hacer historia en Tu cara me suena Cristina Castaño repite el hito de La Terremoto de Alcorcón

La canción que vuelve a hacer historia en Tu cara me suena: Cristina Castaño repite el hito de La Terremoto de Alcorcón

Luis Fonsi en La Voz Kids

“Ha salido el demonio”: Luis Fonsi “juega sucio” y deja en shock al resto de los coaches

Lydia Lozano en Mask Singer
CONTENIDO EXCLUSIVO

"Soy adicta al hielo": Descubre los secretos de Lydia Lozano

Eduardo Sánchez en La Voz Kids
Mejores momentos | Audiciones 2

“¿Tienes 13 o 48 años?”: el estilo de este talent conquista a los coaches en La Voz Kids

Víctima estafa WhatsApp
Repasamos

Del falso aviso del banco al hijo en apuros: cinco estafas modernas en las que es fácil caer sin darte cuenta

Y ahora Sonsoles ha contado con multitud de testimonios de víctimas de estafas. Cada vez son más difíciles de identificar y algunas juegan con la desesperación o la urgencia de personas mayores. ¡Te contamos algunas para que evites caer!

Crónica La Voz Kids
Resumen de la gala

Las lágrimas de Ana Mena y un Orozco imparable: así se vivió la segunda noche de La Voz Kids

Los equipos van tomando forma tras una noche en la que la emoción ha estado muy presente. ¡Te lo contamos todo!

“Tiene que pelearse todo el rato conmigo” más emoción la próxima semana en La Voz Kids

“Tiene que pelearse todo el rato conmigo”: más emoción la próxima semana en La Voz Kids

Edurne y Ana Mena en La Voz Kids

Así hemos vivido las segundas Audiciones de La Voz Kids: Del megabloqueo de Luis Fonsi al arrepentimiento de Ana Mena

Equipo Fonsi

Las cuatro voces del equipo Fonsi que continua imparable en La Voz Kids

Publicidad