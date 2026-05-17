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El motivo por el que Ana Mena llora en La Voz Kids y vive su peor momento: “Es muy duro”

En la nueva edición de La Voz Kids existe la posibilidad de arrepentirse y Ana Mena lo ha hecho a lo grande frente a Oriol.

Ana Mena en La Voz Kids

El motivo por el que Ana Mena llora en La Voz Kids y vive su peor momento: “Es muy duro”

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Borja Tamayo
Publicado:

Oriol salía al escenario para entontar ‘Jelaous’ de Labrinth y, a pesar de que todos estuvieron a punto, ningún coach llegó a darse la vuelta durante su actuación. En cualquier otra edición de La Voz Kids, esto habría supuesto su final en el programa. Sin embargo, en 2026 las cosas son diferentes.

El botón del arrepentimiento permite a los coaches cambiar de opinión y rescatar a aquellos que consideran que sí deben formar parte de su equipo. Una segunda oportunidad que Ana Mena le ha querido dar entre lágrimas, recordando a la niña que un día fue.

“Lo miré y dije: Dios mío, estoy sintiendo ahora mismo lo que sentía cuando tenía 15 años y me decían que no”, revelaba Ana Mena frente a las cámaras de La Voz Kids. Una emoción que no escondía sobre el plató, fundiéndose en un abrazo con Oriol antes de hacer lo que le salió de dentro.

Cogiendo la mano del joven, pulsaron juntos el botón del arrepentimiento para generar la euforia sobre el escenario. Ninguno de los dos ha podido aguantar y las lágrimas han brotado sin ningún control; esta vez de alegría.

¡Revive este emotivo momento dando play al vídeo de arriba!

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