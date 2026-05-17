Javier Bardem estalla en Cannes contra la masculinidad tóxica y el auge de la violencia: "Vengo de un país muy machista"

Javier Bardem ha cargado en el Festival de Cannes contra el "puto comportamiento masculino tóxico" de Donald Trump, Benjamin Netanyahu o Vladimir Putin, a los que ha acusado de "crear miles de muertos" por ese comportamiento.

"Los machos alfa van diciendo: 'Mi polla es más grande que la tuya y voy a bombardearte hasta destrozarte'. Es un puto comportamiento masculino tóxico que está creando miles de muertos", ha asegurado el actor en la rueda de prensa de El ser querido, película de Rodrigo Sorogoyen que opta a la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

Rodrigo Sorogoyen, Marina Fois, Javier Bardem, Isabel Peña, Victoria Luengo y Raúl Arévalo en la presentación de El ser querido en Cannes | Gtres

Bardem ha advertido que los que están haciendo las supuestas listas negras contra los intérpretes que apoyan a Gaza "serán los que sufrirán consecuencias en términos públicos y en el nivel social".

"Algo he oído, pero como decía ayer no puedo corroborarlo ni dar datos, si los hubiese los daría con nombres y apellidos. Es parte del asunto denunciar a aquellos que castigan a los que expresar libremente su denuncia a un genocidio", ha respondido al ser preguntado por la existencia de esas supuestas listas negras contra los intérpretes que se posicionan a favor de Gaza.

En este sentido, ha desvelado que, al contrario de lo que se puede pensar, está recibiendo "multitud de ofertas en Estados Unidos, Europa y en Sudamérica", lo que le hace pensar que "la narrativa está cambiando".

"Todos nos estamos dando cuenta, gracias a los jóvenes que son más conscientes, de lo que estamos viviendo. Es inaceptable, no puede ser justificado y no puede haber ninguna explicación para este genocidio", ha señalado.

"Por lo tanto, creo que lo que está sucediendo es lo contrario. Los que van haciendo esas supuestas listas negras serán los que sufrirán consecuencias en términos públicos y en el nivel social. Y esto es un gran cambio", ha afirmado.

Javier Bardem, Rodrigo Sorogoyen y Victoria Luengo presentan El ser querido en Cannes | Gtres

El actor ha reconocido que "el miedo existe" por sufrir consecuencias profesionales, pero para él lo importante es "poder mirarse al espejo y estar a gusto con la ética de uno".

"Y ha sido siempre así, en mi caso, porque mi madre (Pilar Bardem) me enseñó a ser así, no hay un plan B", ha manifestado.

Bardem ha asegurado que el "genocidio" en Gaza "se ha cometido y se sigue haciendo", lo que ha calificado de "hecho muy claro" y ha advertido que aquellos que lo justifican, ya sea "con silencio o apoyo", están respaldando el "genocidio".

"Creo que cuando te haces mayor, y yo me hago cada vez más mayor, entiendes que no existe una sola verdad. Hay muchas verdades, como todos sabemos, pero hay ciertas cosas que son, objetivamente hablando, hechos muy claros. Por ejemplo, que en Gaza, volviendo a ese tema, se ha cometido y se sigue cometiendo un genocidio. Es un hecho. Puedes oponerte a ello o puedes intentar justificarlo, explicarlo, pero es un hecho. Si lo justificas, con tu silencio o con tu apoyo, estás respaldando ese genocidio", ha señalado.

Javier Bardem, en rueda de prensa por El ser querido en Cannes | Reuters

Bardem ha afirmado que sigue "aprendiendo" y que procura cada día ser "más empático" con sus "semejantes" y con otros "seres humanos".

"Creo que cuando animas a otros a hablar y a que formen sus propias ideas sobre ciertas cosas, se produce una movilización. Y la movilización cambia situaciones, creo, todavía hoy. Y así es como afronto la realidad", ha apuntado.

En este sentido, ha defendido que puede "ayudar, con mucha humildad, a tratar de generar conciencia sobre algo que considera injusto".

"Por ejemplo, el Sáhara Occidental, que es el tema de la película que está rodando mi director. Donde Francia tiene mucho que decir, de forma negativa, sobre la horrible situación en la que se encuentra el pueblo saharaui, junto con Marruecos. Así que sí, esas cosas hay que denunciarlas, porque son un problema de derechos humanos y de violación del derecho internacional", ha remachado.

Javier Bardem en Cannes | Reuters

Durante la rueda de prensa a Bardem se le ha preguntado sobre auge de la violencia en la sociedad y el poder, y el actor, antes de hacer referencia al "puto comportamiento masculino tóxico" de Trump, Netanyahu o Putin, ha señalado que procede de un país "muy machista" en el que se ha normalizado las víctimas por violencia de género.

"Vengo de un país muy machista que se llama España, donde hay una media de dos mujeres asesinadas al mes por sus maridos o ex novios, lo cual es horrible. Solo esa cifra de mujeres asesinadas es increíble. Y de algún modo lo hemos normalizado. ¿Estamos locos? ¿Estamos matando a mujeres porque algunos hombres creen que las poseen, que son suyas?", ha criticado.

En este sentido, ha asegurado que este problema social también afecta a Trump, Putin y Netanyahu, y considera que si se habla del "comportamiento masculino tóxico" es por la conciencia social que hay en torno a esta cuestión.

"Creo que estamos hablando de ello porque somos más conscientes, afortunadamente, porque quizá hace 20 años era algo a lo que nadie prestaría atención como problema. Y creo que esta película habla de eso", ha señalado.

Javier Bardem en Cannes | Reuters

Por otro lado, ha mostrado su preocupación por la concentración mediática y por la falta de democracia en los medios de comunicación.

"Creo que hay un monopolio creciente en el mundo de la información. Ese es uno de los problemas que observamos. La fusión de Paramount y Warner , por ejemplo. En términos de información, ¿quién va a controlar todo eso? Lo que escuchamos, lo que vemos. En la actualidad, no hay democracia en los medios. Esa es mi firme convicción. Creo que esta es una situación muy peligrosa", ha advertido.

"Tenemos que asegurarnos de que las generaciones más jóvenes sigan pensando, aplicando la razón. Necesitan entender, comparar, verificar la información, y si no lo hacen, es muy peligroso, porque puede conducir a una gran radicalización. En España estamos sufriendo este mismo fenómeno. Y otros países europeos también, además de Estados Unidos", ha añadido.

Javier Bardem en el Festival de Cannes | Gtres

Por último, a Bardem se la ha preguntado por el buen momento del cine español, representado en Cannes por la película de Sorogoyen y Amarga Navidad, de Almodóvar, así como La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambossi, y ha agradecido que el festival haya acogido estas tres cintas y ha calificado el momento de "logro impresionante".

"Cannes ha honrado al cine español este año con tres películas, que se merecen estar aquí. Es un logro impresionante tener tres películas españolas en este gran evento internacional. Dice muchísimo de nuestra industria, y estamos extremadamente orgullosos", ha celebrado.

Además, ha ensalzado el nivel técnico que hay en España en el cine, y también las historias que se están contando en los últimos tiempos.

"Es algo maravilloso formar parte de todo esto, en lo que respecta a nuestra experiencia con la película. Es un año especial en el que estamos presentes. Hay muchísimos hombres y mujeres de España aquí presentes, y sentimos que somos muy afortunados", ha señalado.