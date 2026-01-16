Antena3
Para 4 personas

Receta de lubina asada con setas, de Karlos Arguiñano: "Yo la he hecho en solo 20 minutos"

Karlos Arguiñano ha preparado una lubina asada con setas, un plato muy sabroso y muy saludable. Es perfecto para quienes quieren cuidar su alimentación sin renunciar al placer de comer bien.

Hoy Karlos Arguiñano ha utilizado orégano para aderezar los hojaldres, pero si te gusta más el tomillo, no dudes en utilizarlo.

"Esta receta la puedes hacer con cualquier pescado y vas a sorprender a todos", asegura Karlos Arguiñano.

Ingredientes, para 4 personas

  • 2 lubinas
  • 1 lámina de hojaldre
  • 150 g de trompetas de la muerte
  • 2 chalotas
  • 60 ml de brandy
  • 175 ml de nata líquida
  • 40 g de mantequilla
  • 1 huevo
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • Tomillo
  • Perejil
Elaboración

Corta la lámina de hojaldre en 4 porciones (más o menos del tamaño de los lomos de la lubina) y pínchalas con un tenedor. Bate el huevo en un bol, pinta los hojaldres y espolvoréalos con el tomillo.

Cubre una bandeja de horno con papel de horno, extiende encima los hojaldres y hornéalos (horno precalentado) a 200º durante 18-20 minutos.

Calienta la mantequilla en una cazuela hasta que se funda. Pela las chalotas, pícalas finamente, introdúcelas en la cazuela y rehógalas a fuego medio durante 6-8 minutos.

Pica las trompetas de la muerte y agrégalas a la cazuela. Vierte el brandy y flambéalo. Añade la nata y deja que reduzca a fuego suave durante 6-8 minutos.

Retira las cabezas de las lubinas, sácales los lomos, salpimiéntalos y rocíalos con un poco de aceite.

Calienta una plancha con una cucharada de aceite. Extiende encima los lomos de lubina y cocínalos durante un par de minutos por cada lado.

Sirve un trozo de hojaldre en cada plato y coloca encima los lomos de lubina. Acompaña con la salsa de setas. Espolvorea los platos con perejil picado y decóralos con unas hojas de perejil.

