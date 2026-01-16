Receta de lubina asada con setas, de Karlos Arguiñano: "Yo la he hecho en solo 20 minutos"

Hoy Karlos Arguiñano ha utilizado orégano para aderezar los hojaldres, pero si te gusta más el tomillo, no dudes en utilizarlo.

"Esta receta la puedes hacer con cualquier pescado y vas a sorprender a todos", asegura Karlos Arguiñano.

Ingredientes, para 4 personas

2 lubinas

1 lámina de hojaldre

150 g de trompetas de la muerte

2 chalotas

60 ml de brandy

175 ml de nata líquida

40 g de mantequilla

1 huevo

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Tomillo

Perejil

Elaboración

Corta la lámina de hojaldre en 4 porciones (más o menos del tamaño de los lomos de la lubina) y pínchalas con un tenedor. Bate el huevo en un bol, pinta los hojaldres y espolvoréalos con el tomillo.

Bate el huevo en un bol, pinta los hojaldres y espolvoréalos con el tomillo | antena3.com

Cubre una bandeja de horno con papel de horno, extiende encima los hojaldres y hornéalos (horno precalentado) a 200º durante 18-20 minutos.

Calienta la mantequilla en una cazuela hasta que se funda. Pela las chalotas, pícalas finamente, introdúcelas en la cazuela y rehógalas a fuego medio durante 6-8 minutos.

Pica las trompetas de la muerte y agrégalas a la cazuela. Vierte el brandy y flambéalo. Añade la nata y deja que reduzca a fuego suave durante 6-8 minutos.

Añade la nata y deja que reduzca | antena3.com

Retira las cabezas de las lubinas, sácales los lomos, salpimiéntalos y rocíalos con un poco de aceite.

Calienta una plancha con una cucharada de aceite. Extiende encima los lomos de lubina y cocínalos durante un par de minutos por cada lado.

Extiende encima los lomos de lubina | antena3.com

Sirve un trozo de hojaldre en cada plato y coloca encima los lomos de lubina. Acompaña con la salsa de setas. Espolvorea los platos con perejil picado y decóralos con unas hojas de perejil.