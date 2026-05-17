"¡Ya era hora!": el jurado se sorprende con el cambio de Paula Koops

Paula Koops ha revolucionado el plató de Tu cara me suena convertida en Nathy Peluso para interpretar ‘Erotika’ y protagonizar un explosivo y ardiente baile junto a Marc Montojo, uno de los bailarines del programa. ¡El jurado ha estado con la boca abierta casi toda la actuación!

“¡Ya era hora!”, ha exclamado Àngel Llàcer al ver lo bien que se lo ha pasado Paula en esta actuación. La cantante se ha desinhibido y ha transmitido la misma energía que la artista que imitaba en esta gala.

“¿Lo ves? Cuando sales de tu zona de confort, consigues cosas que no te podías ni imaginar”, ha querido recalcarle a Paula el presidente de la mesa del jurado. ¡Escucha su valoración dándole la play al vídeo de arriba!”.

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