Carlos Alcaraz, a por el récord de Jannik Sinner en 2024 y el 'Sunshine Double'

Carlos Alcaraz ya está de vuelta a los entrenamientos tras algunos días de descanso y desconexión tras lograr el título en Doha, en un inicio perfecto de temporada (12-0) en el que ha conquistado el Open de Australia y el ATP 500 de Doha. El ganador de siete grand slam ha estado entrenando en las instalaciones de la Real Sociedad Club de Campo de Murcia, junto a su hermano Álvaro y Samu López, sus dos entrenadores.

El murciano, que encadena 12 triunfos consecutivos desde comienzos de año, está a cuatro victorias de iguala los 16 que logró Jannik Sinner en el comienzo de 2024. Por delante, al margen del tenista de San Cándido, están las marcas de Roger Federer y Pete Sampras -17-, de Rafa Nadal (20) y de Novak Djokvic (26 y 41).

¿Logrará Carlos Alcaraz el 'Sunshine double'?

El de El Palmar viajará a California, donde se celebrará del 4 al 15 de marzo el torneo de Indian Wells, que ya ganó en 2023 y 2024, en busca del tercer título de 2026 y con la intención de prolongar la racha exitosa que inicio hace casi un año en Montecarlo, justo después de la dura derrota ante Goffin en Miami. Desde aquel día, el jugador murciano ha encadenado nueve títulos (Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's, Cincinnati, US Open, Tokio, Open de Australia y Doha) y tres finales (Godó, Wimbledon y ATP Finals) en los últimos trece torneos disputados, sólo falló en el masters de París ante Norrie.

El objetivo más inmediato de Carlos Alcaraz es sumar un tercer entorchado en Indian Wells y buscar el hito de ganar también en Miami, lo que le daría el 'Sunshine double', algo que solo han logrado siete tenistas en el circuito masculino y cuatro en el femenino.

Novak Djokovic lo firmó en cuatro ocasiones (2011, 2014, 2015 y 2016), Federer lo logró tres veces (2005, 2006 y 2017) y en una ocasión lo lograron Andre Agassi (2001), Marcelo Ríos (1998), Pete Sampras (1994), Michael Chang (1992) y Jim Courier (1991).

En el circuito femenino lo consiguieron Steffi Graff (1994 y 1996), Kim Clijsters (2005), Victoria Azarenka (2016) e Iga Swiatek (2022). Si Alcaraz levanta el título en Indian Wells, dejaría su racha de victorias sin fallo en un 18-0 desde el comienzo del año.

Los mejores inicios de temporada en la historia de la ATP los ha firmado Novak Djokovic: enlazó 41 encuentros vencidos entre enero y junio de 2011 y eso le hizo ser campeón sucesivamente en Australia, Dubai, Indian Wells, Miami, Belgrado, Madrid y Roma, una verdadera salvajada.

Roger Federer puso fin a esa impresionante dinámica del balcánico derrotándole en las semifinales de Roland Garros con un 6-7 (5), 3-6, 6-3 y 6-7 (5). Nueve años después, en 2020, Djokovic fue capaz de arrancar con 26 triunfos en la que es el segundo mejor inicio de temporada de un jugador en la ATP.