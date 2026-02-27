Así queda el cuadro final de la Champions League 2025 - 2026, con los duelos de octavos, cuartos y semifinales

El sorteo de la Champions League celebrado en Nyon dejó dibujado el cuadro final de la competición, con el camino de cada equipo rumbo a la final del próximo 30 de mayo en Budapest y todos los posibles cruces de cuartos y semifinales. Se puede decir que la suerte acompañó a Barcelona y Atlético de Madrid, con dos eliminatorias de octavos de final aseuibles antes Newcastle y Tottenham, además de haber quedado encuadrados en el lado derecho, el más sencillo a priori.

Todo lo contrario para el Real Madrid, que sale del sorteo sabiendo que tendrá que medirse al Manchester City en los octavos de final y, si logra eliminar a los de Guardiola, todo apunta a un duelo de cuartos de final ante el Bayern de Múnich, los bávaros jugarán ante el Atalanta en octavos de final siendo claros favoritos ante los de Bérgamo.

En el lado izquierdo del cuadro, el más complicado, están PSG, Chelsea, Liverpool, Real Madrid, City y Bayern de Múnich; en el lado derecho Barcelona, Arsenal y Atlético son los equipos más potentes sobre el papel.

Eliminatorias de octavos de final de la Champions League

Real Madrid vs Manchester City

Bodo/Glimt vs Sporting de Portugal

PSG vs Chelsea

Newcastle vs Barcelona

Galatasaray vs Liverpool

Atlético de Madrid vs Tottenham

Atalanta vs Bayern

Bayer Leverkusen vs Arsenal

Cuadro final de la UEFA Champios League 2025 - 2026

Lado izquierdo del cuadro

PSG vs Chelsea

Galatasaray vs Liverpool

Real Madrid vs Manchester City

Atalanta vs Bayern Múnich

Lado derecho del cuadro

Newcastle vs Barcelona

Atlético de Madrid vs Tottenham

Bodo/Glimt vs Sporting de Portugal

Bayer Leverkusen vs Arsenal

Fechas de las eliminatorias de la Champions League 2025 - 2026