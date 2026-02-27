Sorteo Champions League, en directo: cuadro, eliminatorias y rivales de Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid

Llegó la hora de la verdad. Nyon acoge este mediodía (12:00 horas) el sorteo de octavos, cuartos y semifinales de la Champions League 2025 - 2026. Hoy sabremos cómo queda el cuadro final de la competición y el camino de cada equipo hasta la final del próximo 30 de mayo en el en el Puskas Arena de Budapest.

Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid son los representantes del fútbol español en un sorteo en el que se esperan rivales durísimos para los tres clubes españoles. Los de Arbeloa se medirán a Manchester City o Sporting de Portugal; el Barça de Hansi Flick tendrá que verse las caras con el PSG o con el Newcastle; y al Atlético el espera un rival inglés: Liverpool o Tottenham.

Los 16 equipos clasificados para los octavos de final de la Champions league 2025 - 2026 son los siguientes: Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Portugal, Manchester City, PSG, Real Madrid, Atlético de Madrid, Galatasaray, Atalanta, Bodo/Glimt, Newcastle y Bayer Leverkusen.

Posibles cruces de los octavos de final

- Barcelona y Chelsea ante PSG o Newcastle.

- Liverpool y Tottenham ante Galatasaray o Atlético de Madrid.

- Sporting y Manchester City ante Real Madrid o Bodo/Glimt.

- Arsenal y Bayern ante Atalanta o Bayer Leverkusen.

¡Sigue en directo el sorteo de octavos, cuartos y semifinales de la UEFA Champions League 2025 - 2026!