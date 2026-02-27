Sorteo Champions League
Sorteo Champions League, en directo: cuadro, eliminatorias y rivales de Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid
Sigue en directo el sorteo de los octavos de final de la Champions League 2025 - 2026, con todas las eliminatorias, cruces y rivales de Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid.
Llegó la hora de la verdad. Nyon acoge este mediodía (12:00 horas) el sorteo de octavos, cuartos y semifinales de la Champions League 2025 - 2026. Hoy sabremos cómo queda el cuadro final de la competición y el camino de cada equipo hasta la final del próximo 30 de mayo en el en el Puskas Arena de Budapest.
Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid son los representantes del fútbol español en un sorteo en el que se esperan rivales durísimos para los tres clubes españoles. Los de Arbeloa se medirán a Manchester City o Sporting de Portugal; el Barça de Hansi Flick tendrá que verse las caras con el PSG o con el Newcastle; y al Atlético el espera un rival inglés: Liverpool o Tottenham.
Los 16 equipos clasificados para los octavos de final de la Champions league 2025 - 2026 son los siguientes: Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Portugal, Manchester City, PSG, Real Madrid, Atlético de Madrid, Galatasaray, Atalanta, Bodo/Glimt, Newcastle y Bayer Leverkusen.
Posibles cruces de los octavos de final
- Barcelona y Chelsea ante PSG o Newcastle.
- Liverpool y Tottenham ante Galatasaray o Atlético de Madrid.
- Sporting y Manchester City ante Real Madrid o Bodo/Glimt.
- Arsenal y Bayern ante Atalanta o Bayer Leverkusen.
¡Sigue en directo el sorteo de octavos, cuartos y semifinales de la UEFA Champions League 2025 - 2026!
Y, como no, ahí está la gran protagonista, la Copa del Europa. Es el trofeo con el que sueñan, a día de hoy, los 16 equipos que siguen con vida en la competición. Recordamos los posibles octavos de final que se pueden dar hoy en el sorteo de la Champions League en Nyon:
Por cierto, si hay un equipo que está siendo la gran revelación de la competición es el Bodo/Glimt. Los noruegos eliminaron en el playoff al Inter de Milán, actual subcampeón de Europa, después de haber derrotado a City y Atlético en la fase liga para meterse en las eliminatorias. Hoy puede quedar emparejados con Sporting o Manchester City. Habrá que estar atento y ver hasta dónde lleva su sueño el Bodo/Glimt.
Luis Enrique y su PSG podrían tener que volver a visitar Barcelona, como ya ocurrió hace dos temporadas. Las palabras del asturiano tras eliminar al Mónaco. ¿PSG - Barcelona en octavos de final de la Champions League?
Hace dos años el PSG eliminó al Barcelona en los cuartos de final, aunque luego quedaría eliminados en semifinales ante el Borussia Dortmund. El año pasado, el equipo de Luis Enrique se coronó campeón de Europa y su intención es defender su corona continental.
¿Habrá un Real Madrid - Manchester City en la Champions League? Thibaut Courtois casi prefiere jugar contra el Sporting de Portugal. Esto decía el portero belga tras eliminar al Brujas, no cree que puedan evitar el duelo ante el City. ¿Acertará Thibaut Courtois?
Vamos a recordar los resultados de las eliminatorias de los playoffs de la Champions League. PSG, Real Madrid, Atlético de Madrid, Galatasaray, Atalanta, Bodo/Glimt, Newcastle y Bayer Leverkusen lograron el pase a los octavos de final tras eliminar a sus respectivos rivales
Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Portugal y Manchester City son los ocho cabezas de serie en el sorteo de hoy de la Champions League.
Todo listo ya en Nyon a menos de una hora para que comience el sorteo de octavos, cuartos y semifinales de la Champions League. Todo el mundo del fútbol mirarán hoy a esta ciudad suiza en el sorteo más esperado del año.
Recordamos los posibles octavos de final de la Champions League:
¿Puede haber clásico antes de la final de la Champions? La respuesta es sí, siempre que los de Hansi Flick queden emparejados con el PSG por el lado izquierdo del cuadro. En ese escenario, los dos colosos del fútbol español irían por el mismo lado y podrían enfrentarse en unas hipotéticas semifinales de la Champions.
Pero sí el Barcelona va por el lado derecho del cuadro, es decir, se enfrenta al Newcastle en octavos de final, no podría enfrentarse al Real Madrid hasta una hipotética final en Budapest. En este último escenario, los de Hansi Flick irían por lado del cuadro del Atlético de Madrid, pudiendo cruzarse con los rojiblancos en unos hipotéticos cuartos de final.
A Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid les espera un sorteo bastante duro hoy en Nyon.
El conjunto de Álvaro Arbeloa, tras eliminar al Benfica en el playoff, va a quedar emparejado con Sporting de Portugal o Manchester City. La suerte podría aliarse con el equipo blanco si les empareja con el Sporting, a priori un rival más asequible que el City de Guardiola. De pasar la ronda de octavos de final, el Madrid se las vería en cuartos ante Atalanta, Arsenal o Bayern...
Por su parte, el Barcelona se enfrenta a unos octavos de final terribles. Los de Hansi Flick, que finalizaron quintos la fase liga, van a quedar emparejados con el PSG, actual campeón de Europa, o con el Newcastle. Cualquiera de los dos será un cruce durísimo para los azulgrana, que además no podrán contar con Frenkie de Jong, de baja entre cinco y seis semanas tras lesionarse en el entrenamiento de este jueves.
Por su parte, el Atlético de Madrid, que eliminó al Brujas, se tendrá que medir a un equipo de la Premier League: Liverpool o Tottenham. Los de Simeone pasan por un gran momento, pero el duelo de octavos de final se antoja bastante complicado. Y es más, si pasan la ronda de octavos, en cuartos de final se medirían sí o sí ante Newcastle, Chelsea o Barcelona.
Las eliminatorias de octavos de final de la Champions League 2025 - 2026 se jugarán entre los días 10/11 y 17/18 marzo. Los cuartos de final están fijados para los días 7/8 y 14/15 de abril; mientras que las semifinales se jugarán los días 28/29 de abril y 5/6 de mayo.
La gran final de la Champions League 2026 se disputarán el 30 de mayo en el Estadio Puskas Arena de Budapest.
Fechas de las eliminatorias de la Champions League 2025 - 2026
Octavos de final: 10/11 y 17/18 marzo de 2026
Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026
Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026
Final: 30 de mayo de 2026 (Budapest)
El mecanismo del sorteo de hoy es bastante sencillo. Habrá ocho bombos con dos bolas en cada bombo. En dichos bombos estarán las bolas de los ocho clubes que finalizaron en el top-8 la fase liga, repartidos en pares.
Es decir, en un bombo estarán las bolas de Arsenal (1) y Bayern (2); en un segundo bombo las boas de Liverpool (3) y Tottenham (4); en un tercer bombo las bolas de Barcelona (5) y Chelsea (6); y en el cuarto bombo, las bolas de Sporting de Portugal (7) y Manchester City (8).
Se empezará sacando bolas del primer bombo y la primera bola que salga irá al lado izquierdo del cuadro, mandando la bola del segundo equipo del cuadro al lado derecho. Se repetirá la mecánica con los cuatro bombos hasta dejar definidos los octavos de final.
Los equipos que ganaron las eliminatorias de los playoffs ya están colocados en los dos lados del cuadro. De esta forma, en el lado izquierdo están PSG, Galatasaray, Real Madrid y Atalanta; mientras que en el lado derecho del cuadro están Newcastle, Atlético de Madrid, Bodo/Glimt y Bayer Leverkusen.
De esta forma, ya se sabe que, por ejemplo, Real Madrid y Atlético no se podrían cruzar hasta una hipotética final en Budapest o que el PSG irá siempre por el lado del cuadro del Real Madrid y podría cruzarse con los de Arbeloa en unas hipotéticas semifinales. Lo que va a definir el sorteo de hoy es los duelos de octavos y a qué lado van cada uno de los ocho clubes que fueron top-8 en la fase liga.
Otro de los aspectos a tener en cuenta es que los ocho cabezas de serie gozarán de ventaja de campo en los octavos de final y el resto de rondas, es decir, jugarán el partido de vuelta en su estadio. De esta forma, PSG, Real Madrid, Atlético de Madrid, Galatasaray, Atalanta, Bodo/Glimt, Newcastle y Bayer Leverkusen jugarán la ida en casa y la vuelta fuera.
El Real Madrid y el Atlético de Madrid tendrán que disputar la vuelta de los octavos de final a domicilio, mientras que el Barcelona cerrará su eliminatoria, bien con el PSG o bien con el Newcastle, en el Camp Nou.
Otra de las novedades de esta edición de la Champions League es que se puede 'robar' el factor cancha. Es decir, si por ejemplo el Atalanta o Bayer Leverkusen eliminaran en los octavos de final a Arsenal o Bayern, primero y segundo en la fase liga, heredarían sus derechos y jugarían la vuela de los cuartos de final en su estadio.
Como ya hemos adelantado los cruces de octavos de final están predefinidos en función de los playoffs y las posiciones de los ocho clubes que finalizaron en las ocho primeras posiciones en la fase liga de la Champions.
De esta forma, los posibles cruces de octavos de final serán los siguientes:
¡Muy buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo del sorteo de octavos, cuartos y semifinales de la UEFA Champions League 2025 - 2026! Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid van a comer hoy a sus rivales en la ronda de octavos de final y el camino hasta la gran final del próximo 30 de mayo en Budapest.
El sorteo de hoy tiene una serie de condicionantes que vamos a ir explicando, pero lo principal es saber que hay ocho cabezas de serie (Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Portugal y Manchester City) y ocho no cabezas de serie (PSG, Real Madrid, Atlético de Madrid, Galatasaray, Atalanta, Bodo/Glimt, Newcastle y Bayer Leverkusen). Los ocho primeros se medirán a un equipo de los que vienen de las eliminatorias de los playoffs.
De esta forma, el Real Madrid sabe que su rival será o Manchester City o Sporting de Portugal; el Barcelona tendrá que jugar ante PSG o Newcastle; y el Atlético se va a enfrentar a Liverpool o Tottenham.
¡Ya puedes seguir con nosotros en directo l sorteo de octavos, cuartos y semifinales de la UEFA Champions League 2025 - 2026!
