Andre Agassi, rendido a Carlos Alcaraz: "Combina cualidades de Nadal, Djokovic y Federer"

Andre Agassi también ha reconocido que Carlos Alcaraz refleja muchas de "las grandes cualidades del Big Three". El extenista americano, presente en la final del ATP 500 de Río de Janeiro, habló sobre el murciano y sus espectacular racha de finales (12 en los últimos 13 torneo), títulos (9 de los últimos 12) y las 12 victorias consecutivas entre el Open de Australia y su reciente éxito en Doha.

"Combina muchas grandes cualidades de Roger, Rafa y Novak"

"La explosión de Carlos es impresionante. Combina muchas grandes cualidades de Roger, Rafa y Novak", empezó diciendo Agassi, que también se refirió a su rivalidad con Jannik Sinner: "La potencia de sus golpes es aterradora. La fuerza y la regularidad que muestra son excepcionales. También es sorprendentemente alto, y sus movimientos son increíbles para su estatura", expresó.

Agassi, que tuvo en Sampras a su gran rival (34 enfrentamientos), sabe bien lo que es 'repartirte' muchos de los títulos con un solo jugador: "Estos dos (Alcaraz y Sinner) se han establecido como los talentos de una generación y es un placer verlos enfrentarse y llevar el juego a un nivel superior", sentenció.

El campeón de ocho Grand Slams estuvo presente en ambas finales del ATP 500 de Rio, donde el argentino Etcheverry se impuso en un igualado partido al chileno Tabilo, y donde los locales Joao Fonseca y Marcelo Melo hicieron lo propio en la categoría de dobles.

Alcaraz ya piensa en Indian Wells

Carlitos, por su parte, tendrá una semana para descansar, recargar pilas y viajar a Estados Unidos con el objetivo de conquistar el que sería su tercer título en Indian Wells (2023 y 2024). El de El Palmar levantó por primera vez el trofeo en Doha este pasado sábado y además lo hizo arrollando a su rival en la final, sumando su decimosegunda victoria consecutiva y ampliando su ventaja con Sinner por el número 1 del mundo (3.200 puntos).

En cuanto al Masters de Indian Wells, este comenzará el 1 de marzo y finalizará el 15, ahí Carlitos defiende las semifinales del año pasado ante Jack Draper.

