Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Tenis

Andre Agassi, rendido a Carlos Alcaraz: "Combina cualidades de Nadal, Djokovic y Federer"

El estadounidense Andre Agassi alucina con el nivel del murciano, y también se rinde a las cualidades de Jannik Sinner.

Carlos Alcaraz celebra un punto en el ATP de Doha

Carlos Alcaraz celebra un punto en el ATP de DohaReuters

Publicidad

Andre Agassi también ha reconocido que Carlos Alcaraz refleja muchas de "las grandes cualidades del Big Three". El extenista americano, presente en la final del ATP 500 de Río de Janeiro, habló sobre el murciano y sus espectacular racha de finales (12 en los últimos 13 torneo), títulos (9 de los últimos 12) y las 12 victorias consecutivas entre el Open de Australia y su reciente éxito en Doha.

"Combina muchas grandes cualidades de Roger, Rafa y Novak"

"La explosión de Carlos es impresionante. Combina muchas grandes cualidades de Roger, Rafa y Novak", empezó diciendo Agassi, que también se refirió a su rivalidad con Jannik Sinner: "La potencia de sus golpes es aterradora. La fuerza y la regularidad que muestra son excepcionales. También es sorprendentemente alto, y sus movimientos son increíbles para su estatura", expresó.

Agassi, que tuvo en Sampras a su gran rival (34 enfrentamientos), sabe bien lo que es 'repartirte' muchos de los títulos con un solo jugador: "Estos dos (Alcaraz y Sinner) se han establecido como los talentos de una generación y es un placer verlos enfrentarse y llevar el juego a un nivel superior", sentenció.

El campeón de ocho Grand Slams estuvo presente en ambas finales del ATP 500 de Rio, donde el argentino Etcheverry se impuso en un igualado partido al chileno Tabilo, y donde los locales Joao Fonseca y Marcelo Melo hicieron lo propio en la categoría de dobles.

Alcaraz ya piensa en Indian Wells

Carlitos, por su parte, tendrá una semana para descansar, recargar pilas y viajar a Estados Unidos con el objetivo de conquistar el que sería su tercer título en Indian Wells (2023 y 2024). El de El Palmar levantó por primera vez el trofeo en Doha este pasado sábado y además lo hizo arrollando a su rival en la final, sumando su decimosegunda victoria consecutiva y ampliando su ventaja con Sinner por el número 1 del mundo (3.200 puntos).

En cuanto al Masters de Indian Wells, este comenzará el 1 de marzo y finalizará el 15, ahí Carlitos defiende las semifinales del año pasado ante Jack Draper.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Julio Álamo completa su ruta soñada en moto: visitar todos los toros de Osborne en el mundo

Julio Álamo posa con un toro de Osborne

Publicidad

Deportes

Gianluca Prestianni y Vinícius pelean por un balón en el Estadio da Luz

La UEFA suspende a Prestianni por su incidente con Vinícius: no estará en el Santiago Bernabéu en Champions

La foto de Rafa Nadal en Baqueira Beret

Rafa Nadal vuelve a esquiar 26 años después y Lindsey Vonn le lanza una propuesta

El estadio Akron de Guadalajara, sede del Mundial 2026

El Mundial 2026, en alerta por la violencia en México: España jugará en el estadio de Guadalajara

Carlos Alcaraz celebra un punto en el ATP de Doha
Tenis

Andre Agassi, rendido a Carlos Alcaraz: "Combina cualidades de Nadal, Djokovic y Federer"

Eileen Gu gana un oro y dos platas en los Juegos Olímpicos de Invierno
Juegos Olímpicos

Eileen Gu revalida el oro olímpico y rompe a llorar tras conocer la muerte de su abuela

Dean Huijsen, en una imagen de archivo
Real Madrid

El Real Madrid difunde en China unas disculpas de Huijsen por republicar un post considerado racista

La controversia se originó cuando Huijsen republicó una foto en su Instagram que incluía comentarios considerados ofensivos hacia ciudadanos asiáticos.

El futbolista brasileño Bruno Fernandes
Brasil

El polémico regreso al fútbol de Bruno Fernandes, condenado por asesinar a su exnovia y arrojarla a los perros

Polémica reaparición de Bruno Fernandes, protagonista del crimen que impactó a Brasil y que ha fichado por el Vasco da Gama-AC para jugar la Copa de Brasil.

Alejandro Davidovich, en el Masters de París

El torneo de Acapulco desmiente que se suspenda por la violencia en México tras la muerte de 'El Mencho'

Imagen de aficionados del Osasuna

Puñetazos y porrazos entre ultras y agentes de la Policía tras el Osasuna - Real Madrid

Joan Laporta

Laporta: "¿La derrota del Madrid? Por una vez que no les regalan un penalti por un..."

Publicidad