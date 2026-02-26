Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Indian Wells 2026

¿Cuánto dinero se embolsaría Carlos Alcaraz si levanta el título en Indian Wells?

La ATP ha hecho públicos los premios en metálico del torneo de Indian Wells, primer Masters 1.000 de la temporada.

Carlos Alcaraz posa con el trofeo de Indian Wells en 2024

Carlos Alcaraz posa con el trofeo de Indian Wells en 2024Getty Images

Los mejores jugadores del mundo volverán a coincidir un año más en Indian Wells, del 4 al 15 de marzo. Las instalaciones del Indian Wells Tennis Garden albergarán, como ya es habitual, el primer masters 1.000 de la temporada, un torneo que los jugadores adoran y que todas las grandes leyendas de este deporte han alzado el alguna ocasión: Federer (2004, 2005, 2006, 2012 y 2017) y Djokovic (2008, 2011, 2014, 2015 y 2016) lo han ganado en cinco ocasiones cada uno, Rafa Nadal cuenta con tres títulos en el desierto californiano (2007, 2009 y 2013); y Jimmy Connors y Michael Chang lo conquistaron también en tres ediciones....

Carlos Alcaraz ha triunfado ya en dos años en Indian Wells (2023 y 2024), apareciendo en la nómina de tenistas con dos entorchados, en la que figuran tenistas de la talla de Jim Courier, Boris Becker, Lleytin Hewitt o Pete Sampras. El actual campeón y defensor del título es el británico Jack Draper, verdugo de Alcaraz el año pasado en las semifinales.

Y como en todo torneo ATP, también habrá suculentos premios en metálico para todos los tenistas. Carlos Alcaraz, campeón este año del Open de Australia y el ATP 500 de Doha, lidera las ganancias esta temporada con más de tres millones de dólares, en concreto, un total de 3.301.730 dólares. El murciano, en un estado de forma brutal, buscará en Indian Wells el tercer entorchado del año y seguir sumando dinero en su cuenta corriente. La ATP ya ha hecho público los premios en metálico para Indian Wells 2026 y el ganador se llevará 1.151.380 dólares.

El finalista se embolsará 612.340 dólares; mientras que los semifinalistas ingresarán 340.190 dólares. Por alcanzar los cuartos de final habrá un premio de 193.645 dólares. El resto de premios se repartirán de la siguiente manera:

- Cuarta ronda: 105.720 dólares

- Tercera ronda: 61.865 dólares

- Segunda ronda: 36.110 dólares

- Primera ronda: 24.335 dólares

*Datos oficiales de la ATP

La lucha por el número 1 de la ATP entre Alcaraz y Sinner

Al margen de los premios económicos, en Indian Wells se comenzará a librar una nueva batalla por el número 1 del mundo. Ahora mismo, Carlos Alcaraz es el líder del circuito (13.550 puntos), con mucha ventaja sobre Jannik Sinner (10.400 puntos).

Pero en Indian Wells, el de San Cándido puede comenzar a reducir las diferencias, hay que tener en cuenta que el año pasado no jugó un solo torneo en febrero, marzo y abril por la sanción de tres meses por dopaje. Carlos Alcaraz defiende 400 puntos en Indian Wells, tras caer la temporada pasada ante Jack Draper en las semifinales.

El sistema de puntos en los ATP 1.000 es el siguiente:

  • Campeón: 1.000 puntos
  • Finalista: 650 puntos
  • Semifinales: 400 puntos
  • Cuartos de final: 200 puntos
  • Cuarta ronda: 100 puntos
  • Tercera ronda: 50 puntos
  • Segunda ronda: 30 puntos
  • Primera ronda: 10 puntos

Entre Indian Wells y Miami, Carlos Alcaraz defiende 410 puntos, por lo que llegará como número 1 de la ATP a Montecarlo, con independencia de sus resultados en los dos masters 1.000 del año y lo que haga Sinner. La situación podría comenzar a cambiar en la gira de tierra batida, donde el murciano defiende título en Montecarlo, Roma y Roland Garros; y fue finalista en el Conde de Godó.

El campeón de siete grand slam no estuvo el año pasado en el Mutua Madrid Open por lesión, por lo que en la capital de España tendría una buena oportunidad para sumar puntos en el ranking.

