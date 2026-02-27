Un vulcanólogo, sobre el terremoto en Canarias: "No tiene nada que ver con los enjambres sísmicos del Teide"

Este jueves, el Instituto Geográfico Nacional informaba de que un terremoto de 4,1 grados y una profundidad de 10 kilómetros, había sacudido de nuevo las Islas Canarias, concretamente se situaba entre las islas de Gran Canaria y Tenerife. Un terremoto que coincide con los enjambres sísmicos que se están registrando desde hace semanas en los alrededores del Teide, en Tenerife. Pero, ¿hasta qué punto están relacionados?. Stravros Meletlidis, geólogo y vulcanólogo, ha resuelto todas las dudas en Antena 3 Noticias.

"Fenómenos de profundidad distinta"

Según el experto, el terremoto que tuvo lugar en las islas, "no tiene nada que ver" con los enjambres sísmicos en la zona de Las Cañadas, ya que ha tenido lugar en una zona donde "siempre hemos tenido actividad", y eso son procesos de "profundidad distinta" entre un fenómeno y otro.

A la pregunta de Manu Sánchez sobre si se debe relacionar este fenómeno sísmico superior a 4 con una posible erupción del Teide, Stravros ha explicado: "Ahora mismo con los datos que tenemos, es verdad que no tenemos indicios de que esa actividad en Las Cañadas pueda tener un desenlace hacia una erupción. La actividad de esa magnitud puede afectar un sistema volcánico solo si ocurre debajo del propio sistema volcánico, en ese caso, de la misma zona".

Al tratarse de un archipiélago volcánico, en la zona de entre las dos islas, "hay una actividad continua", ha detallado el experto en Antena 3, y ahora mismo, por ejemplo, esa actividad se concentra "cerca de la Isla del Hierro", y es algo habitual tener "diferentes focos de actividad" en regiones volcánicas.

"Es difícil detectar y localizar porque hay mucho viento"

Tras el terremoto de 4,1 grados, en la misma zona se detectó otro terremoto pero de menor magnitud, ya que lo lógico cuando tienes una fractura, es que "se produzcan otros terremotos más pequeños". Según ha explicado Stravros Meletlidis: "En la zona de Las Cañadas que es donde tenemos los enjambres, estamos teniendo una actividad dispersa ahora mismo, pero también por la baja magnitud y con las condiciones meteorológicas que tenemos en las islas entren mucho ruido en las estaciones, y a veces es difícil detectar y localizar, porque hay mucho viento y eso afecta a los registros".

