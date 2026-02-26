La dirección de Vox en Murcia dimite en bloque para forzar la salida de su presidente, José Ángel Antelo

El Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Vox en la Región de Murcia dimite en pleno debido a un "profundo desacuerdo" con la gestión de su presidente, José Ángel Antelo. Con la dimisión, persiguen que la dirección nacional del partido "tome las riendas y resuelva una grave crisis de cohesión interna que se ha agravado notablemente en los últimos tiempos", detallan fuentes de la formación.

Se trata de una renuncia que afecta a la hasta ahora vicepresidenta, la diputada en el Congreso Lourdes Méndez, a la secretaria Carmen Menduiña, además de a los responsables de Relaciones Institucionales, Intermunicipal y Organización Territorial Antonio Martínez Nieto, Antonio Martínez Sánchez y Aída Peñalver.

Este jueves, se celebraba la sesión semanal de control al Ejecutivo, en la que Antelo evitaba pronunciarse acerca de una eventual crisis interna de VOX.

Por su parte, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Murcia y miembro de la ejecutiva nacional, Luis Gestoso, ha negado "ningún movimiento en contra de nadie” en el seno de la formación a nivel autonómico al ser preguntado al inicio del pleno del consistorio.

En términos similares también se pronunció este jueves el portavoz en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, quien calificó de "infundio" que su partido fuera a renovar su dirección en la Región de Murcia

A la espera de nombramiento de una gestora provisional

Desde el partido se ha emplazado a este viernes para conocer con más detalla las decisiones que adope Madrid acerca de la organización territorial de la Región de Murcia, que ha quedado sin ejecutiva en la noche de este jueves.

"Cargarse a los mejores"

Los exdirigentes de Vox Ivan Espinosa de los Monteros y Juan García-Gallardo han acusado a la dirección del partido de "querer cargarse a los mejores". En su cuenta de 'X', Espinosa de los Monteros ha señalado: "Felicidades a la cúpula de Vox. Aún no han apagado el fuego que han creado con Ortega Smith y ya se están cargando a otro de los mejores candidatos del partido, @JA_Antelo en Murcia. ¡Es que es increíble!".

Por su parte, el que fuera hasta el año pasado líder de Vox en Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha comentado en su red social: "Alucinante. Parece que a Abascal le molestan todos aquellos que tienen personalidad y un perfil propio. Vox se merece un líder nacional que quiera a los mejores jugadores en su equipo titular, no lo que estamos viendo en los últimos tiempos".