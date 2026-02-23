Cuándo juega Carlos Alcaraz su próximo torneo tras lograr el título en Doha

Carlos Alcaraz transita de victoria en victoria en 2026 y ya ha 'cazado' dos títulos (Open de Australia y ATP 500 de Doha) en los dos primeros meses de la temporada. Pero el tenis no para y el ganador de siete grand slam ya tiene por delante sus dos próximos objetivos: Indian Wells y Miami Open. Los dos masters 1.000 en pista rápida en Estados Unidos serán el preludio del inicio de la gira de tierra batida, que arrancará en Montecarlo (5 al 12 de abril), pero el número 1 del mundo buscará en marzo el 'Sunshine Double', es decir, ganar Indian Wells y Miami de forma consecutiva.

El murciano ya ha alzado el título en dos ocasiones en el desierto californiano (2023 y 2024) y en una ocasión en Miami Gardens (2022), pero nunca ha logrado los dos títulos en una misma temporada. Y es que solo siete tenistas en el circuito masculino y cuatro en el femenino han logrado el 'Sunshine double'. Novak Djokovic lo ha conseguido en cuatro ocasiones (2011, 2014, 2015 y 2016), Federer lo logró tres veces (2005, 2006 y 2017) y en una ocasión lo lograron Andre Agassi (2001), Marcelo Ríos (1998), Pete Sampras (1994), Michael Chang (1992) y Jim Courier (1991).

En el circuito femenino lo consiguieron Steffi Graff (1994 y 1996), Kim Clijsters (2005), Victoria Azarenka (2016) e Iga Swiatek (2022).

Esta semana Alcaraz descansará y entrenará en Murcia, justo antes de poner rumbo a Estados Unidos para la disputa de Indian Wells, del 4 al 15 de marzo. El murciano cedió el año pasado en las semifinales ante Jake Draper, a la postre campeón en el desierto californiano. Aún no hay fechas ni cuadro definido, pero la cita en el Indian Wells Tennis Garden está marcada en rojo para las principales raquetas del mundo, incluidos Jannik Sinner y Novak Djokovic, ganador en cinco ocasiones (2008, 2011, 2014, 2015 y 2016).

Tras la disputa de Indian Wells, el siguiente torneo para Carlos Alcaraz será el Miami Open, del 18 al 29 de marzo. El año pasado cayó en segunda ronda ante el belga David Goffin. El murciano defiende 410 puntos entre ambas citas, mientras que Sinner no jugó ninguno de los dos torneos la temporada pasada, por lo que puede recortar puntos ante el murciano en el ranking. A día de hoy, el murciano es número 1, con 13.550 puntos, sacando más de 3.000 puntos a Jannik Sinner (10.400 puntos).

Tras la gira en pista rápida por Estados Unidos, llegará la gira de tierra batida, en la que Alcaraz deberá defender título en Montecarlo (del 5 al 12 de abril), Roma (del 6 al 17 de mayo) y Roland Garros (del 24 de mayo al 7 de junio), además de haber sido finalista en el Conde de Godó (del 13 al 19 de abril).

Calendario ATP / marzo, abril y mayo 2026

Indian Wells (del 4 al 15 de marzo)

Miami Open (del 18 al 29 de marzo)

Montecarlo (del 5 al 12 de abril)

Conde de Godó (del 13 al 19 de abril)

Mutua Madrid Open (22 de abril al 3 de mayo)

Masters 1.000 de Roma (6 al 17 de mayo)