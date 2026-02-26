Los posibles rivales de Real Madrid, Barcelona y Atlético en los octavos de la Champions League

Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid estarán presentes este viernes en el sorteo de octavos, cuartos y semifinales de la Champions League 2025 - 2026. La UEFA celebrará en Nyon, a partir de las 12:00 horas, el último y más esperado sorteo del año, el que determinará el camino de cada uno de los 16 clubes que siguen en liza hacia la final del próximo 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest.

Los 16 equipos clasificados para los octavos de final de la Champions league 2025 - 2026 son los siguientes: Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Portugal, Manchester City, PSG, Real Madrid, Atlético de Madrid, Galatasaray, Atalanta, Bodo/Glimt, Newcastle y Bayer Leverkusen.

El fútbol español estará representado en el sorteo de este viernes por Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, los clubes que siguen con vida en la máxima competición de clubes del mundo.

Los posibles rivales para Real Madrid, Barcelona y Atlético

El Real Madrid superó al Benfica en los playoffs eliminatorios, ganando en Da Luz (0-1) y en el Bernabéu (2-1) y se metió entre los 16 mejores clubes de Europa. Los de Álvaro Arbeloa están fijados en el lado izquierdo del cuadro final y jugarán los octavos de final ante Sporting de Portugal o Manchester City. Los blancos, al no ser uno de los ocho cabezas de serie, jugarán la ida en casa y la vuelta a domicilio.

El Atlético de Madrid también hizo los deberes ante el Brujas (3-3 y 4-1) y estará presente en el sorteo de la Champions League de este viernes. Los de Simeone van por el lado derecho del cuadro y sus posibles rivales en los octavos de final son Liverpool o Tottenham. Ida en el Metropolitano y vuelta fuera de casa.

Por su parte, el Barcelona ya estaba clasificado de forma directa para los octavos de final por haber finalizado dentro del top-8 la fase liga de la competición. Los de Hansi Flick aún no saben si irán por el lado izquierdo o derecho del cuadro, lo que sí sabe es que se tendrán que medir en los octavos de final ante el PSG o el Newcastle. La ida se jugará en St. James Park o el Parque de los Príncipes y la vuelta, en el Camp Nou.

Posibles cruces de los octavos de final de la Champions League

- Barcelona y Chelsea ante PSG o Newcastle.

- Liverpool y Tottenham ante Galatasaray o Atlético de Madrid.

- Sporting y Manchester City ante Real Madrid o Bodo/Glimt.

- Arsenal y Bayern ante Atalanta o Bayer Leverkusen.

Horario y dónde ver el sorteo de la Champions League

El sorteo de octavos de final de la Champions League 2025 - 2026 se celebrará el viernes 27 de febrero a las 12:00 horas en Nyon, Suiza.

El sorteo de octavos, cuartos y semifinales de la Champions League 2025 - 2026 se podrá seguir en directo en la página web de Antena 3 Deportes, con todos los cruces, eliminatorias y rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid.