Los inverosímiles datos de Carlos Alcaraz en torneos de grand slam

No hay duda de que Carlos Alcaraz eleva su nivel cada vez que disputa un grand slam. El murciano acumula siete títulos (Open de Australia 2026, Roland Garros 2024 y 2025, Wimbledon 2023 y 2024; y US Open 2022 y 2025) con tan solo 22 años y sus estadísticas jugando a cinco sets son simplemente históricas. El genio de El Palmar tiene un balance de 91 victorias y 13 derrotas en grand slam, es decir, porcentaje de victorias del 87,5%, un dato que está por encima de su porcentaje de victorias en el resto de torneos: 195 victorias y 51 derrotas.

El tenista murciano es el actual campeón de tres de los cuatro grand slam del calendario: Open de Australia, Roland Garros y US Open. El español ha ganado 27 de sus últimos 28 partidos jugados en majors, la única derrota fue en la final de Wimbledon 2025 ante Jannik Sinner. Los datos de Alcaraz en grand slam son simplemente absurdos: ha disputado 20 grand slam y ha llegado a ocho finales, levantando el título en siete ocasiones.

Desde su primer título de grand slam en el US Open 2022, Alcaraz solo ha cedido en una ronda prematura en el US Open 2024, cuando cayó en segunda ronda ante Botic van de Zandschulp. El murciano, que no jugó en Australia en 2023, ha firmado dos cuartos de final en 2024 y 2025 en Melbourne, y este año ha ganado el título.

En Roland Garros, Alcaraz hizo semifinales en 2023 y levantó el trofeo en 2024 y 2025. En Wimbledon, el murciano ha jugado la final en las tres últimas temporadas, levantando el título en 2023 y 2024 (ambas finales ante Djokovic), y cediendo ante Sinner el año pasado.

Por último, en el US Open, Alcaraz hizo semifinales en 2023, cuando defendía su corona de la temporada anterior, perdió en segunda ronda en Nueva York en 2024 y levantó el título el pasado mes de septiembre frente a Sinner.

Finales de grand slam jugadas por Carlos Alcaraz

US Open 2022 : ganó a Casper Ruud (4-6, 6-2, 6-7 y 3-6).

: ganó a Casper Ruud (4-6, 6-2, 6-7 y 3-6). Wimbledon 2023 : ganó a Novak Djokovic (6-1, 6-7(6), 1-6, 6-3 y 4-6).

: ganó a Novak Djokovic (6-1, 6-7(6), 1-6, 6-3 y 4-6). Roland Garros 2024 : ganó a Alexander Zverev (3-6, 6-2, 7-5, 1-6 y 2-6).

: ganó a Alexander Zverev (3-6, 6-2, 7-5, 1-6 y 2-6). Wimbledon 2024 : ganó a Novak Djokovic (6-2, 6-2 y 7-6).

: ganó a Novak Djokovic (6-2, 6-2 y 7-6). Roland Garros 2025 : ganó a Jannik Sinner (6-4, 7-6, 4-6, 6-7 y 6-7)

: ganó a Jannik Sinner (6-4, 7-6, 4-6, 6-7 y 6-7) Wimbledon 2025 : perdió ante Jannik Sinner (6-4, 4-6, 4-6 y 4-6).

: perdió ante Jannik Sinner (6-4, 4-6, 4-6 y 4-6). US Open 2025 : ganó a Jannik Sinner (2-6, 6-3, 1-6 y 4-6)

: ganó a Jannik Sinner (2-6, 6-3, 1-6 y 4-6) Open de Australia 2026: ganó a Novak Djokovic (2-6, 6-2, 6-3 y 7-5)

El tenista murciano, a sus 22 años, registra 287 victorias ATP y 65 derrotas, atesorando ya 25 títulos (siete grand slam, ocho masters 1.000, ocho ATP500 y dos ATP250) También cuenta con una plata olímpica en individuales (JJOO París 2024).

Alcaraz ha disputado 87 torneos ATP en su carrera, levantado 25 veces el título y llegando a la final en 33 ocasiones.