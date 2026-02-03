Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Tenis

Los inverosímiles datos de Carlos Alcaraz en torneos de grand slam

El murciano ha ganado 91 partidos de los 104 partidos que ha jugado en grand slam. Alcaraz ha disputado 20 majors, levantado el título en siete.

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, antes de la final del Open de Australia 2026

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, antes de la final del Open de Australia 2026Efe

Publicidad

No hay duda de que Carlos Alcaraz eleva su nivel cada vez que disputa un grand slam. El murciano acumula siete títulos (Open de Australia 2026, Roland Garros 2024 y 2025, Wimbledon 2023 y 2024; y US Open 2022 y 2025) con tan solo 22 años y sus estadísticas jugando a cinco sets son simplemente históricas. El genio de El Palmar tiene un balance de 91 victorias y 13 derrotas en grand slam, es decir, porcentaje de victorias del 87,5%, un dato que está por encima de su porcentaje de victorias en el resto de torneos: 195 victorias y 51 derrotas.

El tenista murciano es el actual campeón de tres de los cuatro grand slam del calendario: Open de Australia, Roland Garros y US Open. El español ha ganado 27 de sus últimos 28 partidos jugados en majors, la única derrota fue en la final de Wimbledon 2025 ante Jannik Sinner. Los datos de Alcaraz en grand slam son simplemente absurdos: ha disputado 20 grand slam y ha llegado a ocho finales, levantando el título en siete ocasiones.

Desde su primer título de grand slam en el US Open 2022, Alcaraz solo ha cedido en una ronda prematura en el US Open 2024, cuando cayó en segunda ronda ante Botic van de Zandschulp. El murciano, que no jugó en Australia en 2023, ha firmado dos cuartos de final en 2024 y 2025 en Melbourne, y este año ha ganado el título.

En Roland Garros, Alcaraz hizo semifinales en 2023 y levantó el trofeo en 2024 y 2025. En Wimbledon, el murciano ha jugado la final en las tres últimas temporadas, levantando el título en 2023 y 2024 (ambas finales ante Djokovic), y cediendo ante Sinner el año pasado.

Por último, en el US Open, Alcaraz hizo semifinales en 2023, cuando defendía su corona de la temporada anterior, perdió en segunda ronda en Nueva York en 2024 y levantó el título el pasado mes de septiembre frente a Sinner.

Finales de grand slam jugadas por Carlos Alcaraz

  • US Open 2022: ganó a Casper Ruud (4-6, 6-2, 6-7 y 3-6).
  • Wimbledon 2023: ganó a Novak Djokovic (6-1, 6-7(6), 1-6, 6-3 y 4-6).
  • Roland Garros 2024: ganó a Alexander Zverev (3-6, 6-2, 7-5, 1-6 y 2-6).
  • Wimbledon 2024: ganó a Novak Djokovic (6-2, 6-2 y 7-6).
  • Roland Garros 2025: ganó a Jannik Sinner (6-4, 7-6, 4-6, 6-7 y 6-7)
  • Wimbledon 2025: perdió ante Jannik Sinner (6-4, 4-6, 4-6 y 4-6).
  • US Open 2025: ganó a Jannik Sinner (2-6, 6-3, 1-6 y 4-6)
  • Open de Australia 2026: ganó a Novak Djokovic (2-6, 6-2, 6-3 y 7-5)

El tenista murciano, a sus 22 años, registra 287 victorias ATP y 65 derrotas, atesorando ya 25 títulos (siete grand slam, ocho masters 1.000, ocho ATP500 y dos ATP250) También cuenta con una plata olímpica en individuales (JJOO París 2024).

Alcaraz ha disputado 87 torneos ATP en su carrera, levantado 25 veces el título y llegando a la final en 33 ocasiones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Amigos de Alcaraz vaticinan dónde estará el techo del genio de El Palmar: "Llegará donde él se proponga"

Ángel Luis López Guillén, amigo de la familia Alcaraz

Publicidad

Deportes

Joao Cancelo, en el partido ante el Albacete

Albacete - Barcelona: partido hoy de cuartos de final de la Copa del Rey, en directo (0-1)

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, antes de la final del Open de Australia 2026

Los inverosímiles datos de Carlos Alcaraz en torneos de grand slam

Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz en un entrenamiento con España

El palo de Toni Nadal a Alcaraz por olvidarse de Ferrero: "Me parece bien que ponga en valor a Samu López, pero..."

oan Laporta aplaude a sus jugadores a la llegada del equipo a Albacete
LaLiga EA Sports

Joan Laporta y el arbitraje del Real Madrid - Rayo: "Son cosas que pueden pasar; lo que no queremos es que siempre pasen en un lado"

Adrian Newey conversa con Fernando Alonso en Montmeló
Fórmula 1

Adrian Newey: "El AMR26 que compita en Melbourne va a ser muy diferente al que se vio en Barcelona"

El impresionante vuelo de un avión sobre las embarcaciones de la SailGP en Perh, Australia
Deportes extremos

Un avión desafía la gravedad en SailGP: un impresionante vuelo invertido sobre los barcos

Antes del inicio de la carrera, el cielo se convirtió en parte del espectáculo milimétrico de mar y aire que encandiló al público del Gran Premio de Vela en Australia.

Djokovic, tras su victoria ante Sinner en semifinales
Novak Djokovic

Todo lo que Novak Djokovic nos enseñó en el Open de Australia

El balcánico perdió la final, pero desafió al tiempo y a la nueva era encarnada en Alcaraz: una derrota que confirma a 'Nole' como una figura eterna no ya del tenis, sino del deporte.

Cristiano Ronaldo durante un partido con Al-Nassr

Benzema ficha por el Al-Hilal y Cristiano Ronaldo sacude la liga saudí

Alcaraz, a su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas desde Australia

Alcaraz ya está en España con su Open de Australia: "Lo voy a celebrar en casa, que es donde mejor se está"

Vinícius en el Carlos Belmonte

Identifican al hincha que lanzó un plátano a Vinícius en el Albacete - Real Madrid

Publicidad