Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Bare Knuckle Fight Championship

Bare Knuckle Fight Championship regresa a España con unos 'tryouts' en Madrid el domingo 1 de marzo

La promotora estadounidense de boxeo sin guantes vuelve a España un año y medio después del BKFC 102 de Marbella.

Bare Knuckle Fight Championship, en Madrid el 1 de marzo

Bare Knuckle Fight Championship, en Madrid el 1 de marzoBKFC Spain

Publicidad

Bare Knuckle Fight Championship, la promotora estadounidense de boxeo sin guantes, regresa este fin de semana a España con unos 'tryouts' en Madrid el domingo 1 de marzo. La compañía, cuyo copropietario y accionista es la leyenda irlandesa de las MMA Conor McGregor, va a celebrar en la capital de España este próximo domingo unas pruebas de selección con la que los luchadores amateur o prospectos podrán demostrar sus habilidades técnicas. El objetivo no es otro que descubrir y desarrollar nuevos talentos en Europa.

Los tryouts se llevarán a cabo en The Black Panther Gym, desde las 09:00 horas. La presencia del exluchador búlgaro Lubomir Guebjev, director de Desarrollo Internacional de BKFC, ya ha sido confirmada y han anunciado su intención de acudir a Madrid tanto McGregor como el presidente de la compañía, David Feldman.

Hace un año y medio se celebró en Marbella el BKFC 102, donde el argentino Franco Tenaglia se hizo con el cinturón de mundial del peso ligero de Bare Knuckle, tras derrotar al estadounidense Tony Soto. El de este próximo domingo será el regreso de BKFC a España, en unos 'tryouts' diseñados para identificar talentos reales capaces de competir al más alto nivel.

"Los luchadores elegidos en estos tryouts podrán recibir un contrato de BKFC New Blood en el momento, accediendo directamente al sistema de desarrollo de la compañía. Además, un deportista podrá obtener el llamado ‘Golden Ticket’, que es la invitación especial para competir en un evento numerado de Bare Knuckle FC", indica BKFC Spain.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Valeria y Azkar, el tándem perfecto del canicross: "Entreno seis días a la semana"

Valeria y Azkar en una competición

Publicidad

Deportes

Carlos Alcaraz celebra su victoria ante Fils en la final de Doha

Andy Roddick alucina con Alcaraz: "Es simplemente dominante"

Momento del balonazo a una gaviota en Turquía

Surrealista secuencia en Turquía: golpean a una gaviota con el balón y reaniman al ave sobre el césped

Bare Knuckle Fight Championship, en Madrid el 1 de marzo

Bare Knuckle Fight Championship regresa a España con unos 'tryouts' en Madrid el domingo 1 de marzo

Cuadro final de la Champions League 2025 - 2026
Champions League

Los posibles rivales de Real Madrid, Barcelona y Atlético en los octavos de la Champions League

'El Langui', en un entrenamiento de boccia
Boccia

'El Langui' sueña con ir a los Juegos Paralímpicos: "Me gustaría, pero son palabras mayores"

Frenkie de Jong, en un entrenamiento del Barcelona
Fútbol

Frenkie de Jong, roto: problema serio para Hansi Flick y el Barcelona

El futbolista neerlandés estará entre cinco y seis emanas de baja por una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha.

Carlos Alcaraz posa con el trofeo de Indian Wells en 2024
Indian Wells 2026

¿Cuánto dinero se embolsaría Carlos Alcaraz si levanta el título en Indian Wells?

La ATP ha hecho públicos los premios en metálico del torneo de Indian Wells, primer Masters 1.000 de la temporada.

Carlos Alcaraz en el duelo ante Khachanov en Doha

Carlos Alcaraz, el rey de las finales: el único y sorprendente tenista que mejora su porcentaje ganador

El futbolista del Real Madrid Kylian Mbappé

¿Qué tiene Kylian Mbappé? Volverá en días... o semanas: "Le podemos llamar lesión"

Cristiano Ronaldo, en un partido con el Al-Nassr FC

Cristiano Ronaldo compra el 25% de la UD Almería

Publicidad