Bare Knuckle Fight Championship regresa a España con unos 'tryouts' en Madrid el domingo 1 de marzo

Bare Knuckle Fight Championship, la promotora estadounidense de boxeo sin guantes, regresa este fin de semana a España con unos 'tryouts' en Madrid el domingo 1 de marzo. La compañía, cuyo copropietario y accionista es la leyenda irlandesa de las MMA Conor McGregor, va a celebrar en la capital de España este próximo domingo unas pruebas de selección con la que los luchadores amateur o prospectos podrán demostrar sus habilidades técnicas. El objetivo no es otro que descubrir y desarrollar nuevos talentos en Europa.

Los tryouts se llevarán a cabo en The Black Panther Gym, desde las 09:00 horas. La presencia del exluchador búlgaro Lubomir Guebjev, director de Desarrollo Internacional de BKFC, ya ha sido confirmada y han anunciado su intención de acudir a Madrid tanto McGregor como el presidente de la compañía, David Feldman.

Hace un año y medio se celebró en Marbella el BKFC 102, donde el argentino Franco Tenaglia se hizo con el cinturón de mundial del peso ligero de Bare Knuckle, tras derrotar al estadounidense Tony Soto. El de este próximo domingo será el regreso de BKFC a España, en unos 'tryouts' diseñados para identificar talentos reales capaces de competir al más alto nivel.

"Los luchadores elegidos en estos tryouts podrán recibir un contrato de BKFC New Blood en el momento, accediendo directamente al sistema de desarrollo de la compañía. Además, un deportista podrá obtener el llamado ‘Golden Ticket’, que es la invitación especial para competir en un evento numerado de Bare Knuckle FC", indica BKFC Spain.