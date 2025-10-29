Carlos Alcaraz colapsa en su debut en París frente a Norrie: "No sé qué ha pasado, estoy muy decepcionado con mi nivel"

Apenas ocho kilómetros separan el Bois de Boulonge, donde se localizan las instalaciones de Roland Garros, de la Défense Arena, escenario del Masters 1.000 de París, pero para Carlos Alcaraz la distancia es infinita, un mundo. Y es que el murciano es un jugador diferente en uno y otro escenario. De los dos Roland Garros ganados de forma consecutiva (2024 y 2025) a su quinta eliminación en el Rolex París Masters, donde su mejor resultado son los cuartos de final. Anoche, el ganador de seis grand slam cayó en su estreno ante Cameron Norrie (6-3, 3-6 y 4-6).

"Voy a intentar olvidarlo. Hay partidos que vale la pena ver, pero de este no voy a sacar ninguna clave. Todo han sido malas sensaciones y cabreo. Este tipo de partidos pueden pasar, pero voy a trabajar para que no se repita", explicó Alcaraz en la rueda de prensa en la Défense Arena. Y es que el murciano acumuló hasta 54 errores no forzados ante el tenista británico, una losa para pensar en la victoria y que le condenó a las primeras de cambio en la capital francesa.

"Las sensaciones han sido muy malas, estoy muy decepcionado con el nivel que he demostrado, tenísticamente y de todo. No he encontrado soluciones, incluso en el primer set aunque lo haya ganado, no he tenido buenas sensaciones", admitió Alcaraz.

"He cometido muchos errores en primeras bolas, he jugado muy precipitado", analizó un Alcaraz que no duda en señalar que fue su peor partido de la temporada, incluso peor que aquella derrota en su debut en el Masters 1.000 de Miami en marzo pasado contra el belga David Goffin.

"Entonces fue más una cuestión física, ahora ha sido más de tenis. No sentía bien la bola, no podía apretar la bola, no la tocaba atrás, dejaba que Cameron entrara en pista y dominara el partido, no tenía sensaciones, no podía hacer nada", resumió el tenista murciano.

"Me sentía bien, me movía bien en la pista, sentía la pelota, tenía las ideas claras, los objetivos también. Pero incluso cuando he ganado el primer set pensaba que tenía que mejorar. En lugar de eso, he empeorado en el segundo. Hay que rendir homenaje a Cameron, ha luchado y ha hecho buenos puntos", apuntó Alcaraz.

El tenista de El Palmar, que venía descansado tras no jugar en Shanghái, llevaba varios días entrenando en París, pero todas las luces se le apagaron anoche ante Cameron Norrie.

"No sé qué ha pasado. Vine bien, descansado tras saltarme Shanghai, con la batería cargada. Me preparé bien en casa. No sé qué es lo que ha pasado aquí. Este es un torneo en el que no puedo jugar bien. Todo el crédito a Norrie, pero estoy muy decepcionado con mi nivel hoy", explicó el murciano.

Alcaraz regresará ahora a Murcia para preparar las dos citas que restan en el curso, el Trofeo de Maestros de Turín y la Copa Davis. "Voy a prepararme lo mejor posible. Veré qué puedo hacer para evitar que se repita un partido como este. Turín es la última bala, es el último torneo que da puntos, voy a tratar de llegar de la mejor manera posible", señaló Alcaraz.

El número 1, en peligro para Alcaraz

La derrota de Carlos Alcaraz ante Cameron Norrie en París puede costarle el número 1 del mundo, algo que parecía muy poco probable tras su triunfo en el US Open y la ventaja con la que afrontaba la recta final de la temporada respecto a Sinner. El italiano, que este martes calificó de "imposible" recuperar el mando de la ATP antes de fin de año, debería ganar el título en París para destronar a Carlos Alcaraz.

Y, aunque el italiano logre regresar al número 1, no podrá sumar puntos en las Nitto ATP Finals, donde defiende 1.500 puntos como campeón invicto. Si el de San Cándido sale de París como número 1, Alcaraz podría recuperar el mando de la ATP sumando 500 puntos en Turín, para ello necesitaría ganar tres partidos en el torneo que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada.

Carlos Alcaraz pierde 90 puntos tras no igualar los octavos de final de la temporada pasada en París y el próximo lunes 3 de noviembre aparecerá con 11.250 puntos. Por su parte, Jannik Sinner ya ha sumado 10 puntos solo por presentarse en el Masters 1.000 de París y tiene 10.510 puntos. El italiano, siempre que levante el título en la Défense Arena, alcanzaría los 11.500 puntos. En ese escenario, Alcaraz afrontaría las Nitto ATP Finals pudiendo sumar hasta 1.300 puntos, lo que significa que con tres triunfos se garantizaría el número 1 del mundo a final de año.