Frenkie de Jong, roto: problema serio para Hansi Flick y el Barcelona

El futbolista neerlandés estará entre cinco y seis emanas de baja por una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha.

Frenkie de Jong, en un entrenamiento del Barcelona

Frenkie de Jong, en un entrenamiento del BarcelonaAFP7 / Europa Press

El Barcelona y Hansi Flick han sufrido este jueves un duro golpe al confirmarse que Frenki de Jong sufre una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha, producida durante el entrenamiento de este jueves. El tiempo estimado de baja es de entre cinco a seis semanas, según ha informado el club azulgrana en un breve comunicado.

"El jugador del primer equipo Frenkie de Jong se ha lesionado en el bíceps distal de la pierna derecha en el entrenamiento de esta mañana. Las pruebas confirman que el tiempo del proceso de recuperación será entre 5 y 6 semanas", anunció el Barça en un comunicado.

¿Qué partido se pierde Frenki de Jong?

La lesión del internacional neerlandés llega en un momento clave de la temporada, con el título de LaLiga en juego, la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey la próxima semana y los octavos de final de la Champions, ronda que se jugará los días 10/11 y 17/18 marzo.

Frenki de Jong se perderá seguro la vuelta de semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid y los octavos de final de la Liga de Campeones, ante Newcastle o PSG. Tampoco estará este sábado ante el Villarreal en la jornada 26 de LaLiga ni ante Athletic, Sevilla, Rayo y, probablemente, Atlético de Madrid. Su vuelta podría producirse ante el Espanyol, el próximo 12 de abril.

Con Pedri recién recuperado de su lesión, a Hansi Flick le toca volver a improvisar en la medular y decidir a qué jugador coloca junto al canario en el centro del campo. Marc Bernal, Eric Garcia o Marc Casadó son las opciones.

Al margen del neerlandés, el Barça tiene también las bajas de Pablo Paez Gavira 'Gavi', en la recta final de su recuperación, y de Andreas Christensen. Se trata del segundo problema físico que Frenkie de Jong sufre este curso, que ya se lesionó con su selección el pasado septiembre por un problema muscular en la pierna derecha.

Deportes

