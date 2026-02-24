Alexander Zverev y su derrota ante Alcaraz en Australia: "Jugué de la manera correcta, pero..."

Alexander Zverev, número 4 de la ATP, se encuentra en México para diputar el ATP 500 de Acapulco, una cita donde es el principal favorito y en el que se estrenará ante Corentin Moutet. El de Hamburgo jugó su último partido en las semifinales del Open de Australia, donde cedió en cinco sets y más de cinco horas de partido en un partido épico ante Carlos Alcaraz, a la postre campeón en el primer grand slam de la temporada.

'Sascha' sufrió ante el murciano una de las derrotas más dolorosas de su carrera, viendo como Alcaraz superaba unos calambres para llevarse un partido que el número 1 del mundo parecía tener perdido. El alemán ha hablado sobre lo ocurrido ese día en la Rod Laver Arena.

"Creo que en Australia jugué de la manera correcta. Perdí el partido contra Alcaraz porque me cansé al final, siendo honesto. No me quedaba nada en el tanque con 5-4. Recuerdo en el primer punto de ese juego que debería haber golpeado a la bola mucho antes, pero para eso te tienes que mover y yo no podía hacerlo. Además, hubo dos sets donde Carlos tuvo un pequeño descanso físico porque no se podía mover mucho", señaló Zverev en declaraciones que recoge el medio Punto de Break de una entrevista con Tennis TV.

"No jugué nada después del Open de Australia. Me tomé un tiempo de descanso, e hice buenos entrenamientos, porque quiero continuar jugando de cierta manera y con un estilo concreto, y eso requiere bastante entrenamiento y ajustes. Para mí es un juego muy diferente al del año pasado, estoy intentando cosas nuevas. Llegué aquí hace varios días, por lo que he tenido tiempo para entrenar, y para intentar realizar un buen torneo2", apunta Zverev.

"El Open de Australia fue un éxito, y el plan que tenemos para 2026 parece que funciona"

El tenista alemán, ganador de 24 títulos ATP, detalla el objetivo de tratar de ser más agresivo en los partidos, sin esperar tanto los fallos de sus rivales.

"Estoy jugando más agresivo, tratando de golpear la bola mucho más fuerte. Estoy intentando no ganar solo por estar mejor físicamente algunas veces, sino dominando los partidos. Ese es el ajuste principal que he hecho para este año durante la pretemporada, estoy intentando aferrarme a ese estilo de juego y ver lo que me depara este año", apunta Zverev en declaraciones que recoge Punto de Break.

Por último, el jugador de Hamburgo asegura "que el Open de Australia fue un éxito" y que "el plan que tenemos para 2026 parece que funciona".

"Considero que el Open de Australia fue un éxito, y el plan que tenemos para 2026 parece que funciona. Estoy feliz por eso, y continuaremos en esa línea", concluye Zverev.